DIA DE FINADOS: ARQUIDIOCESE SUSPENDE AS MISSAS NOS CEMITÉRIOS DE ARACAJU

27/10/20 - 07:50:50

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa, divulgou um comunicado suspendendo, de forma excepcional para este ano, as celebrações de missas nos cemitérios, no dia 2 de novembro, dia de finados, porém continuam as celebrações nas igrejas com os mesmos cuidados que já vêm ocorrendo, atendendo os protocolos das autoridades de saúde do estado.

Segue, na integra, o comunicado:

Caríssimos diocesanos,

Cientes de que enfrentamos grave situação de pandemia, porém, na fé e na esperança que devem animar a vida cristã; movidos pelo zelo pastoral e apostólico, e sabedores de que, aos dois de novembro, Comemoração dos Fiéis Defuntos, os nossos fiéis, piedosos e em grandíssimo número, afluem para visitar os túmulos dos seus entes queridos, confortando-se na esperança da ressurreição, comunicamos ao que solicitamos a compreensão de todos: excepcionalmente neste ano, não é conveniente celebrações das santas missas nos cemitérios no Dia de Finados.

Avivo aos sacerdotes, entretanto, que não se eximam de que, naquela data litúrgica, nas igrejas matrizes e nas capelas que não estejam integradas aos cemitérios, haja fácil oportunidade de participação dos fiéis pela quantidade apropriada de celebrações eucarísticas, de acordo com a demanda pastoral de cada realidade.

Que, pelo Sacrifício Eucarístico, pelas nossas preces e boas obras, as almas do purgatório alcancem o imediato ingresso na glória dos santos, onde reinarão com Cristo, contemplando, para sempre, a Sua luz refulgente!

Dado na Cúria Metropolitana de Aracaju, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Dom João José Costa, O. Carm.

Arcebispo Metropolitano de Aracaju

Arquidiocese de Aracaju