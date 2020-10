Edvaldo Nogueira e Katarina Feitoza se reúnem com direção da CDL

27/10/20 - 16:51:48

Candidato à reeleição pelo PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira, e sua vice, a delegada Katarina Feitoza, foram recebidos pela direção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, nesta terça-feira, 27. No encontro, Edvaldo expôs suas propostas relacionadas à retomada da atividade econômica em Aracaju e seus planos para a revitalização do Centro Comercial e seu projeto de economia sustentável para a Zona de Expansão. O presidente da CDL, Brenno Barreto, apresentou aos candidatos um conjunto de propostas com foco no setor lojista.

“Tenho plena consciência da importância do comércio para Aracaju, por isso, seja como prefeito, seja como candidato, mantenho aberto o diálogo com os lojistas, sobretudo através da entidade que os representa, a CDL. E por causa disso, um dos eixos do nosso programa de governo é justamente a revitalização do Centro. Queremos atrair para esta região novas empresas, principalmente startups de tecnologia, para assim, trabalharmos na busca das vocações econômicas da cidade. É chegada a hora de Aracaju dirigir ela própria os seus destinos econômicos. Nosso programa de governo para a próxima gestão tem foco no desenvolvimento e na geração de emprego”, assegurou o prefeito.

Edvaldo destacou ainda o programa de retomada da economia que irá investir R$ 1 bilhão em obras, gerando assim 19 mil empregos; investimento de mais de R$ 8 milhões no Turismo, e o refinanciamento das dívidas de empresários junto ao município, esta última iniciativa uma demanda do setor comercial. “Está aqui na lista de sugestões da CDL e nós já tornamos realidade. Nosso Refis está funcionando com descontos de 90% a 100% de juros e multas”, ressaltou ele, destacando ainda o projeto Cidade Expansão, que colocará em execução um conjunto de obras e iniciativas para urbanizar e fortalecer a economia da Zona de Expansão.

O presidente da CDL Aracaju, Brenno Barreto, elogiou as propostas apresentadas por Edvaldo. Ele também disse que o Refis Municipal foi uma iniciativa bastante positiva para os comerciantes. “Estava no nosso plano, mas o prefeito já se antecipou e realizou. Era um pleito da classe, que é muito eficaz”, disse Brenno Barreto, que também destacou a importância do pagamento em dia, honrado por Edvaldo em sua atual gestão, para o fortalecimento do comércio aracajuano. “Tivemos sempre a porta aberta junto a Edvaldo, que sempre se mostrou muito aberto aos pleitos dos lojistas. Nosso objetivo é seguir estreitando o relacionamento entre a CDL e a Prefeitura”, declarou Barreto.

Dirigente da Câmara, Juliano César Souto afirmou que as propostas de Edvaldo “não são ideias vagas”, mas dão “esperança de que serão, efetivamente, colocadas em prática”. “Quero externar o quanto a gente, como membro desta casa, fica esperançoso com Edvaldo, não só pelo que ele já fez, mas com os planos para Aracaju para o próximo mandato, caso assim a população venha decidir. Não são simplesmente ideias vagas, mas possuem um lastro”, disse.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes