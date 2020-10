Edvaldo pode ganhar no 1º turno

Por Adiberto de Souza

Não será surpresa se o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) vencer o pleito de Aracaju já no 1º turno, repetindo a façanha do saudoso Marcelo Déda (PT), em 2000, que tinha como vice justamente o pedetista. Divulgada pela TV Atalaia, uma pesquisa do Dataform exibe Nogueira com larga vantagem sobre os demais concorrentes. Não bastasse os índices das últimas consultas de intenção de votos, a ferrenha troca de farpas entre alguns candidatos também beneficia o prefeito. Enquanto a delegada Danielle Garcia (Cidadania) e o petebista Rodrigo Valadares lavam roupa suja um do outro, o prefeito segue livre, leve e solto, conquistando os eleitores com seu discurso de paz e amor. Some-se a tudo isso, o visível fracasso da campanha do PT e a dificuldade dos demais prefeituráveis em romper a barreira de um dígito das pesquisas. Frise-se que tudo pode mudar nestes 20 dias que nos separam das eleições. Os elevados índices de eleitores indecisos e dispostos a votar em branco ou anular o voto contam em favor dos candidatos, porém todos precisam fazer a parte deles se quiserem levar a disputa para o 2º turno. Simples assim!

Denúncia grave

A candidata a vereadora por Aracaju, Rosy Silva (PSL), fez uma denúncia grave contra o seu próprio partido. Ao anunciar que estava desistindo da disputa, a distinta acusou dirigentes da legenda de lhe pediram que assinasse recibos em branco para ter direito à grana do Fundo Eleitoral. Como não aceitou a proposta indecente, ficou sem um níquel furado para tocar a campanha. Tomara que o PSL de Aracaju tenha uma boa explicação para desfazer denúncia tão grave. Misericórdia!

Endereço errado

Embora a Universidade Federal de Sergipe insista em dizer que o Campus do Sertão fica em Nossa Senhora da Glória, sua real localização é no município de Feira Nova. Um vídeo sobre o empreendimento, em fase de construção, esconde a verdade ao revelar que Campus está “localizado na fazenda experimental da Embrapa, vizinhança de Feira Nova”. Este fato lembra Aracaju do século passado, quando a Padaria Central ficava numa esquina, o Vaticano era um prostíbulo e o chinês Fook Mau atendia pelo apelido de Seu João. Crendeuspai!

Pesquisa proibida

A coligação “Socorro Feliz de Novo” conseguiu impedir que uma pesquisa para prefeito daquele município fosse divulgada, ontem, pela TV Atalaia. Segundo o grupamento político liderado pelo prefeiturável Fábio Henrique (PDT), a consulta de intenção de votos apresenta erros na metodologia e na conclusão dos índices. A Justiça Eleitoral estipulou multa de R$ 100 mil a quem divulgar a tal pesquisa. Home vôte!

Apaga velinhas

E quem apaga velinhas nesta terça-feira, é o ex-presidente Lula da Silva (PT). Os 75 anos do “Barba” serão lembrados no Brasil e no exterior. Militantes petistas promovem o “Lula Day” para marcar a luta pela restituição dos direitos políticos do ex-presidente e a defesa de um julgamento justo dos processos que tramitam contra ele. Ah, bom!

Invasão das águas

Desde que a Prefeitura de Aracaju aterrou parte do Rio Sergipe, as marés cheias têm inundado uma área bem maior do bairro Treze de Julho. Segundo um internauta, a explicação para o fenômeno é simples: “O aterro está mudando o perfil de resposta, ou seja, uma maré de uma mesma altura será muito mais violenta que no passado, pois os bancos de areia estão aumentando e subindo!”. Vixe!

Malandragem a caminho

Os sergipanos devem ficar atentos às ações dos atuais prefeitos depois das eleições. Alguns derrotados devem abandonar as administrações, unicamente para prejudicar os sucessores. Felizmente, o Tribunal de Contas de Sergipe está de olho nesses espertalhões e promete punir aqueles que violarem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, os prefeitos devem abrir os olhos para não terminarem dando com os costados nas barras da Justiça. Marminino!

A maconha da onda

Desde o início da pandemia do coronavírus, a maconha “Skunk” tem invadido o mercado sergipano. Essa droga vem fazendo a cabeça da galera, principalmente porque o fumo natural sumiu da praça. Segundo o paulista Celso Queiroz, dono do portal Smoke Buddies, a “Skunk” é a forma real da maconha, bastando um “finório” pra deixar dois ou três “malucos” chapadões. É, foi-se o tempo que a famosa “manga rosa”, cultivada às margens do Rio São Francisco, era bagulho pra maconheiro nenhum botar defeito. Cruz, credo!

Pernas pro ar

O governo de Sergipe decretou ponto facultativo, amanhã, em todas as repartições e órgãos estaduais. A paralisação visa festejar o Dia do Servidor público. Serviços emergenciais, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia, Samu, etcétera, estarão de plantão para atender as demandas da população. Nas próximas quinta e sexta-feira, as atividades no governo voltarão ao normal. Então, tá!

Lorota de botequim

De um bebinho, num boteco da zona norte de Aracaju: “Com tantos delegados disputando a Prefeitura, a campanha eleitoral pode acabar virando um caso de Polícia”. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 11 de setembro de 1945.