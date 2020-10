Energisa apresenta plano de ação para Eleições em Sergipe

27/10/20 - 16:24:38

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Des. José dos Anjos, recebeu, na tarde de hoje (27), o diretor presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos e o diretor técnico comercial, Juliano Ferraz, para tratar da atuação da distribuidora durante o processo eleitoral.

Os representantes da Energisa apresentaram o planejamento de trabalho que será executado em Sergipe durante as Eleições Municipais de 2020. “Vamos focar nossas atenções para os locais de votação. Já iniciamos, inclusive, os procedimentos de inspeção nas redes de distribuição desses locais”, disse o diretor presidente da distribuidora.

O plano de trabalho entregue ao presidente do TRE-SE informa que a Energisa já iniciou a realização de testes nos equipamentos remotos. Em adição, no dia da eleição (15 de novembro) a empresa disponibilizará um telefone exclusivo, denominado telefone vermelho, que ligará a Justiça Eleitoral de Sergipe ao Centro de Operações da Energisa.

O presidente do TRE-SE, Des. José dos Anjos, destacou sua satisfação com a atuação da distribuidora de energia elétrica. “Sabedores do seu papel estratégico para a boa realização do pleito, a Energisa colocará supervisores de sobreaviso em todo o Estado. Nossas centrais de apuração também estarão salvaguardadas, fato que nos dá muita tranquilidade”, disse o magistrado.

O grupo Energisa é um dos principais grupos privados do setor elétrico do Brasil, sendo o 5°maior em distribuição de energia do país. Em Sergipe, a empresa dará cobertura em 22 locais de apuração e 865 locais de votação.

Fonte e foto TRE/SE