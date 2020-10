Evento debate a governança de empresas familiares

27/10/20 - 11:16:04

Congresso acontece nos dias 4 e 5 de novembro e receberá nomes de peso para debater a administração destas empresas

Gerenciar uma empresa de família sempre traz dificuldades peculiares que não são encontradas em outros empreendimentos. A interação entre dois sistemas separados, a família e o negócio, costuma gerar conflitos que precisam de profissionalismo para que haja uma resolução eficaz. Pensando nisso, o grupo Ser Educacional promove, entre os dias 4 e 5 de novembro, o Congresso de Governança Corporativa em Empresa Familiar. As palestras são gratuitas e 100% on-line.

O evento tem como objetivo discutir as formas eficazes de implantar um sistema de governança, assegurando que os administradores estejam sempre alinhados com os donos do negócio. O Congresso também irá trazer cases de sucesso de algumas corporações e explicar como funciona a formalização das estruturas de governança.

As atividades serão divididas em painéis, que irão debater temas como “A estrutura e desafios da implantação”; “A governança da família empresária”; “A mudança de cultura de empresa familiar para empresa de capital aberto; entre outros. Para participar destes debates, foram convidados nomes de peso como o presidente do conselho de administração da Moura Dubeux Engenharia, Gustavo Dubeux; o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz; a presidente e a membro do conselho de administração da FBN Brasil, Sara Hughes e Helena Brennand; o fundador da Becker Advogados, Ramiro Becker; o sócio presidente da Brasil Salomão e Matthes Advocacia, Marcelo Salomão; o sócio presidente da MESA Corporate Governance, Luiz Marcatti; o co-presidente do conselho de administração das Baterias Moura, Sergio Moura; entre outros.

“A governança empresarial é um dos pilares de todas as corporações, seja ela familiar ou não. Por isso, é de fundamental importância compreender como ela funciona para que haja uma sintonia entre os administradores e os donos do negócio”, explica Janyo Diniz. “Como presidente de uma empresa familiar e de capital aberto, sei das dificuldades que encontramos diariamente para ter uma boa governança. Um congresso como este irá trazer exemplos de sucesso e debates frutíferos para ajudar desde o pequeno empresário até o gestor de grandes corporações a compreender as possíveis dificuldades que venham a encontrar”, complementa.

O evento é gratuito e aberto ao público. Todas as palestras terão transmissão ao vivo pelo canal do Portal Leiajá no Youtube. Os interessados em participar podem realizar a inscrição por meio do site eventos.sereduc.com/eventos-online.

Por Suzy Guimarães