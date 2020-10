Goretti lamenta a falta de segurança e de organização na Passarela do Caranguejo

27/10/20 - 13:53:13

Na manhã de hoje, 27, durante mais uma sessão da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Goretti Reis, ocupou a tribuna para falar de duas reivindicações dos moradores da Atalaia, segurança e organização dos bares na localidade. Nos últimos dois anos três pessoas foram vítimas de homicídio na região. O que tem preocupado a população do local que é frequentado por moradores e turistas, mas que, ultimamente, tem sido servido de ponto de drogas.

A parlamentar chamou a atenção também da prefeitura de Aracaju, para que, através da Emsurb, faça a organização e a fiscalização nas areias das praias, ocupadas por barracas e sombreiros de forma aleatória, em toda a extensão da Atalaia, sem qualquer controle e cuidado com o meio ambiente. O local não dispõe de estrutura adequada, água e energia. Goretti lamentou a situação e disse que é preciso fazer valer a legislação, com acompanhamento e monitoramento, para que o local continue sendo um dos mais belos pontos turísticos de Sergipe.

“São situações que precisam ser revistas e as providências tomadas. A falta de fiscalização, inclusive, tem permitido a instalação de pontos fixos. Entrei em contato com o comandante geral do nosso Estado e solicitei apoio e uma intervenção mais extensiva, principalmente nos finais de semana. Ali, no período entre o sábado à tarde e a madrugada da segunda-feira, tem servido de palco para a violência. As pessoas precisam de segurança. Infelizmente até tiroteios acontecem. A falta de organização tem atraído, inclusive pessoas com barraca de camping. É necessária uma padronização e proteção ao meio ambiente. Nossa Orla precisa ser cuidada para realmente atrair turistas e continuar sendo bela”, explicou Goretti pedindo providências por parte dos órgãos responsáveis.

Por Cristina Rochadel