GOVERNO DO ESTADO ABRE REFIS PARA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA

27/10/20 - 13:03:42

Dentro do conjunto de iniciativas contidas no Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, no sentido de incentivar o desenvolvimento econômico no pós-pandemia, o Governo do Estado concede a oportunidade de negociação de dívidas de IPVA através de um Refis.

Pelo Refis, os descontos chegam a até 95% das multas e 80% dos juros, com opção também de parcelamento em até 48 meses. Com a iniciativa, os proprietários de veículos com o IPVA 2019 e de anos anteriores em atraso, podem negociar condições de pagamento para regularizar a situação do veículo.

Para aderir ao Refis basta acessar o site www.sefaz.se.gov.br e clicar em um banner específico em destaque na página principal. Há também a opção de realizar toda a negociação pelo telefone, no aplicativo Sefaz Mais Fácil. A data limite para aderir ao Refis é 18 de dezembro.

Segundo a coordenadora de IPVA da SEFAZ/SE, Rosa Amélia Gomes de Souza, a iniciativa abre a oportunidade de regularização da situação tributária de veículos em débito. “São condições extremamente favoráveis para quitar as dívidas. E é importante que a adesão seja feita o quanto antes, evitando deixar para a última hora e se precaver quanto a imprevistos”, observa.

Parcelamento

Além do pagamento à vista, estão garantidos descontos no pagamento parcelado: até 24 prestações os descontos são de 65% nas multas e de 50% dos juros; e parcelando em até 48 prestações o desconto é de 50% das multas e 40% dos juros.

O serviço de atendimento da SEFAZ/SE para dúvidas e orientações está disponível por meio de mensagem via WhatsApp, pelos números (79) 9-9191-2205 ou (79) 9-9175-4758, em Aracaju.

Fonte e foto assessoria