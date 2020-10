GRUPO DE AÇÕES TÁTICA DO INTERIOR DA PM/SE RECEBE NOVOS ARMAMENTOS

27/10/20 - 08:51:24

Grupo de Ações Tática do Interior da PMSE recebe novos armamentos

O Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) da Polícia Militar de Sergipe recebeu nesta segunda-feira (26) dez novas armas de grosso calibre. A entrega ocorreu no Quartel Central Geral (QCG), por meio da 4ª Seção do Estado Maior, setor responsável pela infraestrutura e logística de materiais e serviços da PMSE.

De acordo com o chefe da seção, coronel Carlos Rolemberg, a Corporação recebeu 120 carabinas calibre 556, adquiridas por meio de um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que continuam sendo distribuídas nas diversas unidades da capital e do interior sergipano.

“O comando da Polícia Militar vem trabalhando incansavelmente para modernizar os nossos equipamentos de trabalho, dentre eles o material bélico, com a finalidade de proporcionar ainda mais segurança para a sociedade e para o próprio policial militar. Como resultado, ampliamos a quantidade desse tipo de armamento, essencial para o enfrentamento de ocorrências de maiores proporções”, explicou o coronel Rolemberg.

Fonte: ASCOM PM/SE