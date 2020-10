INDEFERIDA LIMINAR PEDIDA PELA COLIGAÇÃO DE EDVALDO CONTRA PAULO MÁRCIO

27/10/20 - 12:49:37

O juiz eleitoral José Pereira Neto, da 27a Zona Eleitoral, indeferiu, nesta segunda-feira, 26, pedido de liminar formulado pela Coligação Pela Vida Pela Cidade e Katarina Feitoza, para que fosse impedida a divulgação de entrevista concedida pelo candidato à prefeito de Aracaju pelo DC, delegado Paulo Márcio, ao portal de notícias AjuNews, publicada no último dia 25 sob o título “Paulo Márcio afirma que escolha de Katarina Feitosa para vice de Edvaldo foi recompensa pelo desmonte do Deotap”. O magistrado entendeu que não houve excepcionalidade capaz de tolher a livre manifestação do pensamento, mas tão somente a manifestação de opinião pesssoal ou de hipóteses derivadas de outras manifestações.

Assessoria do Delegado Paulo Márcio