INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO: 6 POSTOS FUNCIONAM COM AGENDAMENTO PELO ZAP

27/10/20 - 15:28:17

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) orienta sobre o funcionamento de alguns de seus postos distribuídos pelo interior do estado. Em determinadas unidades, o atendimento é feito por meio de agendamento, através de aplicativo de mensagens. São seis postos que funcionam com a marcação pelo WhatsApp.

O recurso está disponível em Aquidabã, Estância, Lagarto, Salgado, Nossa Senhora da Glória e Poço Verde. A solicitação da nova carteira de identidade nessas cidades é feita mediante agendamento pelos números de WhatsApp específicos de cada unidade de atendimento.

O solicitante do documento agendará o dia e o horário de comparecimento. Na data marcada, o cidadão comparecerá com os documentos necessários à confecção da nova carteira de identidade.

Em Aquidabã, o contato pode ser feito pelo aplicativo de mensagens no número (79) 99911-1187. Na cidade de Estância, o contato do WhatsApp é o (79) 3522-1217. Já em Lagarto, (79) 3631-2114. No município de Salgado, (79) 3651-2500. Em Nossa Senhora da Glória, (79) 99826-5237. Já em Poço Verde, (79) 99966-2135.