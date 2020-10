JOÃO DANIEL SE REÚNE COM REPRESENTANTES DO SINTER/SE E DEBATE PROPOSTAS

O deputado federal João Daniel (PT/SE) se reuniu, nesta segunda-feira, com dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe (Sinter-SE). Os representantes da categoria apresentaram ao deputado uma proposta tem como objetivo a tentativa de viabilizar um projeto para melhorar a gestão de pessoal na Empresa Sergipana de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). Na reunião estiveram presentes o presidente e o vice-presidente do Sinter-SE, Paulo Alves Filho e Xerxes Furtado, respectivamente e o diretor Jurídico, José Neviton Santos, acompanhados pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Sergipe (Sintrase), Diego Araújo.

A ideia é que o deputado João Daniel possa ajudar nessa intermediação junto ao governo do estado para que seja realizado concurso público para melhorar a estrutura da Emdagro. Segundo Paulo, os últimos concursados que ingressaram na empresa foram do concurso de 2004, para engenheiro agrônomo e veterinário. Já para técnico agrícola, por exemplo, o último concurso foi em 1976. Paulo Alves destacou que os trabalhadores da base do Sinter-SE esperam que a interferência do deputado seja produtiva neste sentido. “Temos uma confiança muito grande em você”, declarou.

Para o deputado, esta foi mais uma oportunidade de reafirmar o compromisso do seu mandato na defesa dos trabalhadores. “Estamos aqui para reafirmar a importância das empresas públicas, a importância da assistência técnica e extensão rural e o seu papel para a agricultura sergipana. Não há empresa pública boa e funcionando se não tiver servidores bem cuidados e bem atendidos. Defendemos as empresas, mas antes dela tem os servidores”, ressaltou João Daniel.

De acordo com o parlamentar, esse diálogo com os trabalhadores de empresas públicas, como os da Emdagro, é fundamental, especialmente neste momento em que a pauta nacional de reforma do Estado, proposta por do governo Bolsonaro, é uma pauta de fim do serviço público. “Um governo em que tudo é mercadoria, água e saneamento, educação, saúde, assistência técnica é produto que se compra das empresas privadas para os grandes negócios dos grandes empresários agrícolas e do grande agronegócio. Nós pensamos numa agricultura saudável, que tenham agricultores e agricultoras que vivam e produzam no campo e que precisam e têm direito de ter extensionista, engenheiro, técnico, pesquisa pública, tudo isso é importante”, destacou João Daniel.

