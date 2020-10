LUCIANO RECEBE COMISSÃO QUE REIVINDICA MAIOR SEGURANÇA PARA ITABAIANA

27/10/20 - 13:33:05

O presidente da Casa Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta terça-feira (27) uma comissão formada por empresários e representantes de associações do município de Itabaiana. O grupo reivindica a ampliação do efetivo policial que faz a segurança pública da cidade, localizada na região do Agreste Central. A reunião, que contou com a participação do comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), Marcony Cabral, ocorreu no gabinete da presidência.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabaiana (ACESE), Givaldo Marcelino dos Santos, o efetivo policial destinado para a cidade de Itabaiana é baixo, não acompanhando o desenvolvimento urbano e populacional do munícipio.

“Hoje a cidade de Itabaiana conta apenas com 15 policiais por dia para fazer a segurança pública, não sendo esse quantitativo suficiente para atender todas às demandas existentes em nossa região”, declarou, ao tempo em que ao tempo em que entregou ofício de solicitação de aumento de efetivo policial ao comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), Marcony Cabral. De acordo com o documento, “na região de Itabaiana há aumento de roubo de gados, assaltos a mão armada em pleno estabelecimento comercial, e ainda, que o número de homicídios vem crescendo de maneira exorbitante”.

Empresário e representante de lojistas de Itabaiana, Antenor Nunes da Cunha, ressalta que a interface feita entre o presidente do Poder Legislativo com a Polícia Militar de Sergipe é fundamental para fortalecer a solicitação dos lojistas . ” A população está aumentando e o efetivo está diminuindo, pois hoje trabalham apenas 15 policiais, quando antes eram 25 policiais ao dia. Esperamos que esse efetivo policial seja aumentando, é o que viemos solicitar ao deputado Luciano Bispo e ao comandante da Polícia Militar”, disse.

De acordo com o comandante, a Polícia Militar já tem planos para atender a solicitação dos comerciantes e associações do município de Itabaiana, bem como toda a região Agreste Central.

“Itabaiana é um município grande, de um forte comércio, com isso, já estava em nosso planejamento ampliar o efetivo policial no município e dos demais municípios em que o Batalhão local cobre”, destacou, enfatizando que no dia 21 de novembro deste ano, ocorrerá a formatura de mais de 290 policiais concursados. Esse novo efetivo será encaminhado para Itabaiana e demais municípios em Sergipe.

A presidente do Rotary Club de Itabaiana, Ieda Vicente Porto, também fez parte da comitiva que reivindica maior segurança em Itabaiana. “Esse nosso pedido irá beneficiar toda a sociedade do município com maior segurança pública”, defendeu.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Joel Luis