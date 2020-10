Polícia Federal deflagra nova fase da “Operação Calvário” e cumpre mandados de busca e apreensão em Aracaju

27/10/20 - 12:27:45

A Policia Federal deflagrou nesta terça-feira, 27, uma nova fase da Operação Calvário, em conjunto com a Procuradoria Geral da República, com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB) e com a Controladoria-Geral da União (CGU). A operação conjunta tem por objetivo investigar a atuação de organização criminosa por meio da contratação fraudulenta de organizações sociais (OS) para gerir os serviços essenciais da saúde e da educação no Estado da Paraíba.

Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa/PB, Bayeux/PB, Cabedelo/PB, Aracaju/SE e no Distrito Federal. Participam da operação 80 policiais federais.

Esta ação representa a nona fase da Operação Calvário, tendo por objeto robustecer o conjunto probatório de situações verificadas nas fases anteriores, principalmente no tocante ao crime de lavagem de dinheiro.

A operação foi deflagrada respeitando normativo interno, que estabelece orientações quanto às medidas de proteção necessárias no cenário decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Fonte: MPF