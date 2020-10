Prefeitura de São Cristóvão diz que nenhum servidor público usa arma

Prefeitura de São Cristóvão informa que nenhum servidor público do seu quadro utiliza qualquer tipo de arma no desempenho das suas funções.

As feiras livres que acontecem no município são fiscalizadas por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (Semap) e nenhum deles usa armas na realização do seu trabalho. Caso exista qualquer vídeo mostrando um servidor público empunhando uma arma no desempenho de suas funções, solicitamos que nos seja enviado para que as devidas providências sejam tomadas.

A Prefeitura não compactua nem defende qualquer ato de violência. Possíveis abusos de autoridade por parte de fiscais ou qualquer outro servidor público devem ser denunciados à Ouvidoria do município pelos telefones 3045-4914 ou 998731806, ou presencialmente na Rua Pereira Lobo, 114 das 8 às 14 horas de segunda a sexta-feira.

