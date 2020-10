Primeira Capacitação para Policiais Civis Plantonistas no DAGV é realizada

27/10/20 - 14:46:40

Foi iniciada nesta terça-feira, 27, a Primeira Capacitação para Policiais Civis Plantonistas no DAGV. O treinamento tem como objetivo aprimorar o atendimento aos grupos vulneráveis nas unidades da Polícia Civil de Sergipe. O curso conta com temas relacionados ao acolhimento das vítimas, peças a serem preenchidas no atendimento de ocorrências de grupos vulneráveis e portarias da instituição. Nessa primeira turma, as instruções terão continuidade na próxima quinta-feira, 29.

A coordenadora das delegacias da capital, delegada Rosana Freitas, destacou que o treinamento é importante para o atendimento mais eficiente e humanizado das vítimas pertencentes aos grupos vulneráveis. Além dessa primeira turma, que teve início nesta terça-feira, 27, outras ocorrerão nos próximos meses, ainda neste ano.

“A ideia é que a capacitação seja um instrumento para romper paradigmas, desconstruindo pensamentos preconcebidos e possibilitando que vários profissionais estejam preparados para realizar um atendimento adequado aos grupos vulneráveis. A ideia também é de padronização dos procedimentos, para que a vítima de um crime seja igualmente atendida em qualquer unidade policial que ela buscar”, reforçou.

A delegada Mariana Diniz, diretora do DAGV, reiterou que a capacitação é fundamental para o constante aprimoramento do atendimento aos grupos vulneráveis em Sergipe. “Para o atendimento especializado a grupos vulneráveis, essa capacitação é estratégica, pois distribui informações que são importantes num atendimento que é diferenciado, voltado para os públicos do DAGV. E é esperado que outros temas sejam trabalhados em outros encontros. O DAGV se sente contemplado pelo nível do debate”, frisou.

Instruções na primeira turma

Na turma que teve as orientações iniciadas neste dia 27 de outubro, a abertura do curso foi feita às 8h30, com a participação da coordenadora da delegacias da capital, Rosana Freitas, do diretor da Academia de Polícia Civil (Acadepol), delegado João Batista, e da diretora do DAGV Aracaju, delegada Mariana Diniz.

Com a mediação da delegada Ana Carolina Machado, em seguida, teve início o curso, com a participação da professora doutora Sandra Aiache Menta. O curso seguiu até 10h, com a doutora Luciana Lopes Rocha. Na continuidade, às 11h, é a vez do delegado e doutor em direito, Gabriel Nogueira.

Já no dia 29, o curso tem início às 14h30, com a mediação do delegado Thiago Lustosa. Às 14h40, as instruções têm a participação da delegada Ana Carolina Machado. Em seguida, às 15h20, o curso conta com a presença da delegada Renata Aboim. Em continuidade, às 16h10, as instruções são com as delegadas Annecley Araújo e Roberta Fortes. Às 16h50, o curso recebe a delegada Meire Mansuet.

Fonte e foto SSP