Ana Lúcia destaca a importância da retomada do PT para uma cidade inclusiva

27/10/20 - 05:34:52

Candidata a vice-prefeita lembrou que o programa petista deixou legado de melhorias sociais

Em entrevista à Rádio Jornal, nesta segunda-feira, 26, a candidata à vice-prefeita de Aracaju, professora Ana Lúcia, destacou a importância da retomada do Partido dos Trabalhadores para ações de inclusão social na gestão da capital.

Segundo ela, atualmente, a cidade vive uma administração conservadora e que o PT exerce uma função importante ao fazer o enfrentamento de problemas como a exclusão. “Estamos passando por uma fase difícil e é muito importante que o partido tenha uma unidade programática, não só no programa de governo, mas, também, viabilizando o acesso da população na construção de uma cidade que seja plural e respeite a diversidade”, salientou.

A professora disse, ainda, que o PT representa a esquerda sergipana que está nesta disputa eleitoral e diz estar feliz com a manifestação da população em apoio à campanha, especialmente as mulheres. “Aracaju está voltando a ser uma cidade progressista porque há uma reação da população, principalmente com o avanço do processo de politização das mulheres. Quando chegamos nos bairros, elas pedem logo a bandeira, elas vêm para rua. Elas participam”, comentou.

Questionada sobre o porquê as pessoas devem votar em Márcio Macêdo, ela disse que a população de Aracaju e Sergipe já conhece a forma petista de administrar, com foco no compromisso social, por isso acredita que o resultado será possível. “Aracaju está precisando voltar a priorizar as questões sociais porque, caso contrário, vamos presenciar cada vez mais um processo desumanizado na sociedade que gera desespero, ódio, quando, na verdade, as pessoas querem ser felizes. O Partido dos Trabalhadores tem compromisso e o melhor programa de governo com a cidade inclusiva, sustentável, inteligente e que quer efetivar o Plano Diretor, que está totalmente defasado”, observou Ana Lúcia.

Ela ressaltou, também, que, a cada 10 anos, o Plano Diretor precisa ser atualizado, o que não vem acontecendo nos últimos 20 anos. “Participei das audiências públicas, na penúltima gestão de Edvaldo Nogueira, e não adiantou nada, porque o Plano Diretor não foi aprovado. Isto mostra que precisamos de uma gestão municipal transparente com os investimentos públicos e que promova uma cidade inclusiva, sem discriminação aos bairros, e que respeite as manifestações culturais e priorize os serviços públicos ofertados à população”, exemplificou.

Sobre a participação dos membros do partido na eleição, ela destacou da importância da vice-governadora, Eliane Aquino, na campanha. “A presença de Eliane em nossa campanha é importante por ser uma grande referência à memória do companheiro Marcelo Déda e, também, por sua marcante atuação no campo social com ações de inclusão”, afirmou.

