PT tem ideia fixa no segundo turno

27/10/20 - 01:08:23

Diógenes Brayner

Nos cálculos do Partido dos Trabalhadores, o candidato a prefeito Márcio Macedo estará na disputa final com Edvaldo Nogueira (PDT), no segundo turno. Algumas reuniões estão sendo realizadas para ajustar propostas que tenham caráter popular e que chegues ao povo. Isso é característico do petismo, mas há quem admita necessidade de Márcio assumir o comando da campanha e se mostrar mais convincente ao eleitor, que realmente sempre demonstrou uma queda pela esquerda em Aracaju.

Um ex-membro da campanha de Márcio admite que se não fosse o bloco comandado pela professora Ana Lúcia, nome que está na chapa petista como candidata a vice, a campanha sequer teria saído do lugar. Continua tímida, mas já se vê bandeiras do PT tremulando por alguns bairros. Márcio anuncia projetos populistas, como o de criar uma espécie de Bolsa Família, para amparar quem mais precisa. Seria R$ 300,00 por mês, para 2.500 pessoas.

Os cálculos dos gastos são fáceis: seriam R$ 750 mil por mês o que daria um total de R$ 9 milhões por ano. Foi um membro do PT quem levantou a lebre, pedindo que o candidato a prefeito começasse a pensar como incluir isso no orçamento, porque “o PT quando promete costuma cumprir”. Tudo isso deve ser bem explicado ao leitor, para que eles não imaginem que se trata apenas de promessa para conquistar votos. A situação fica em suspense porque Márcio vem amargando um incômodo quarto lugar, já em duas pesquisas do Ibope, quando em outros pleitos o PT sempre esteve na cabeça junto às intenções de votos.

Mesmo que pesquisa não passe convicção de um resultado final, a persistência em uma posição fixa provoca preocupação a qualquer candidato, inclusive àqueles que vêem outro quadro nas ruas. As eleições deste ano continuam mornas e sem lideranças expressivas que possam amedrontar a posição destacada do candidato à reeleição, apesar de restarem exatos 20 dias para sua realização. É muito pouco tempo para ultrapassar a segunda colocada, delegada Danielle Garcia (Cidadania), e ao terceiro nome, deputado Rodrigo Valadares (PTB), que vem sendo a surpresa deste pleito.

O PT tem uma militância fiel e aguerrida, mas ainda não sinaliza para mudar o jogo que praticamente chega à reta final. Tem que acelerar muito para sinalizar mais forte nas próximas pesquisas do Ibope e evitar o eco da cantilena dos mais otimistas de que terá segundo turno e Márcio estará disputando pau a pau com Edvaldo Nogueira. Pode até acontecer, mas as fotografias do momento não revelam isso com muita clareza.

Márcio no segundo

Edson Barbosa, que faz o marketing do candidato Márcio Macedo (PT) à Prefeitura de Aracaju, não tem a menor dúvida de que ele estará no segundo-turno com Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Na última pesquisa do Ibope, Márcio Macedo subiu apenas 1% (de 5% para 6%), mas Edson considerou um grande salto porque “ele estava com apenas 1%”.

*** Edson promete mudanças no programa de televisão e nos áudios na Internet.

Levantou programa

É voz geral que a presença da vereadora Emília Correa (Patriota) levantou o programa do candidato a prefeito Rodrigo Valadares (PTB).

*** Tem quem assegure que a presença de Emília fez com que Rodrigo Valadares chegasse a 10% na pesquisa do Ibope divulgada na quinta-feira.

Amorim não se mete

O empresário Edvan Amorim se mantém em sua fazenda, ao Norte de Minas Gerais, e não vai se envolver em política. Prefere ficar com a família.

*** – Não estou querendo saber de nada sobre eleições, disse ele, preocupado com o coronavirus.

Sobre debate

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Sergipe, decidiu em reunião que não fará debate entre os candidatos a prefeito no primeiro turno.

*** A informação de um membro da direção da OAB-SE é de que pode ocorrer debate no segundo turno. E emendou: “se houver”.

*** A Ordem, entretanto, realizará sabatina individual com todos os candidatos a prefeito de Aracaju, nos dias 3, 4 e 5 de novembro.

Albano com Edvaldo

Ex-governador Albano Franco, depois de sete meses recolhido, começa a sair de forma cuidadosa do seu apartamento, mantendo todos os cuidados e protocolos.

*** Sobre as eleições municipais ele não esconde que vota no prefeito Edvaldo

Nogueira (PDT). Admite que pode ou não ter segundo turno.

*** Para vereador, Albano está decidido: “voto em Fabiano Oliveira”.

Povo reagindo

A candidatura de Jairo (Republicanos) à Prefeitura de Nossa Senhora da Glória cresce muito e pode reverte o quadro. É que o grupo da situação já está comemorando a vitória.

*** Os adversários têm Sérgio Oliveira como candidato a vereador e sua irmã, Luana Oliveira, disputando a Prefeitura.

*** Caso se elejam fecham a porteira: Luana prefeita e Sérgio presidente da Câmara. O povo está reagindo a isso.

Candidatos abandonam

Não foi só Rosy Silva (PSL) que desistiu de ser candidata à vereadora de Aracaju, muitos já começam a desistir e até à próxima semana alguns partidos ficarão vazios.

*** Problema é o Fundo Eleitoral que até o momento não chegou à mão de muitos que precisam do recurso para fazer campanha.

*** Os candidatos a vereador que estão abandonando a candidatura, passam a apoiar outras chapas majoritárias.

Viva a hipocrisia

O subtenente Edgard lembra que cancelaram o São João, São Pedro e outras festas, para não soltarem fogos, em respeito aos “100 mil mortos por Covid-19, eis que chegou a política e esqueceram os mortos”.

*** – Agora pode soltar fogos e sair pelas ruas com um mini-trio tocando a música dos candidatos. “Viva a hipocrisia”!

Reunião de produção

Ontem aconteceu reunião em casa do senador Rogério Carvalho (PT) para tratar sobre o programa de TV e a campanha de Márcio Macedo a prefeito de Aracaju.

*** Foram alguns ajustes para levar mais emoção ao eleitorado, que sempre votou no partido na Capital. Tem quem ache que Márcio precisa empolgar mais.

*** Um detalhe: está praticamente decidido que o ex-presidente Lula não virá mais a

Aracaju e nem a outras capitais por orientação médica.

Ana Lúcia à frente

Fora da reunião houve falatório de petistas insatisfeitos. Um deles disse que quem está levando à frente a campanha em Aracaju é o grupo liderado pela candidata à vice, professora Ana Lúcia.

*** Disse ainda que Márcio não se conscientizou que disputa a Prefeitura e não um diretório. E acrescenta: “no comando da campanha manda quem não tem voto”.

Não vai votar

Uma leitora assídua da coluna, indignada com as aglomerações provocadas por candidatos lamenta: “agora eu aqui há quase oito meses presa, com perspectiva de ficar por tempo indeterminado”.

*** – Meu protesto: não vou votar, diz.

Reunião do Comitê

Ainda não está confirmado, mas pode acontecer, na quinta-feira, reunião do Comitê Técnico Científico, para definir sobre a questão do início das aulas.

*** Também deve ser avaliada a questão da vacina…

Uma boa conversa

Seguir protocolos – A cidade de Maruim também terá que obedecer aos protocolos contra o coronavirus, durante a campanha, por determinação da Justiça.

Diz Maria – A prioridade deste país realmente é reduzir imposto sobre videogames. É desalentador.

Mostra sinais – Gedalva Umbaubá mostra sinais de crescimento como candidata a prefeita de São Cristóvão, quando fez carreata ao lado de D. Maria, Bosco Costa e Laércio Oliveira.

De o sensacionalista – Não é mais barato investir no impeachment do que na eleição de 2022?, pergunta brasileiro.

Revista Fórum – No Roda Viva, João Santana diz Lava Jato foi “o maior esquema de marketing político do Brasil”

Matheus Leitão – O governo do “muito barulho por nada”; Bolsonaro dirige um governo que entra em combustão espontânea entre seus próprios integrantes.

Cláudio Dantas – Então o Bolsonaro só se informou hoje com Pazuello sobre o status das vacinas? Um rolê de moto da próxima vez pode evitar nova crise histérica.

Sobre o Fundo – Em todo o País, os candidatos a vereador estão abandonando o barco. O dinheiro do Fundo Eleitoral não chegou até eles.