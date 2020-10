Resultado da classificação após segunda etapa do PSS de bolsistas está disponível

O resultado final será divulgado no dia 10 de novembro

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), divulgou na segunda-feira(26), no site da Seduc, o resultado da classificação, após a segunda etapa, dos candidatos a bolsistas de Nível III, para a função de Formador, que irão atuar na Rede Estadual de Ensino.

O resultado, após segunda etapa, dos Bolsistas que irão atuar nas redes municipais de ensino está disponível nos mesmos veículos de comunicação utilizados pelos municípios para a publicação da primeira etapa. “A publicação é feita por etapa por ser classificatória. O Estado publica os classificados para a rede estadual e os municípios publicam em suas redes os classificados para as redes municipais. O resultado final será homologado para ser publicado no dia 10 de novembro”, explica a professora Andrea Dantas, diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios da Seduc (Ascam).

Os resultados preliminares da Seleção para Bolsistas de Nível II e III, do Programa Alfabetizar pra Valer, estão sendo encaminhados pelos Municípios e pelas Diretorias Regionais para análise e homologação da Comissão Central do Processo Seletivo, na Seduc. A previsão de divulgação do resultado final homologado pela Comissão Central é dia 10 de novembro.

Ao todo, 70 municípios pactuaram adesão ao Programa Alfabetizar pra Valer do Governo de Sergipe. Contudo, nessa versão do processo, estão contempladas somente as vagas destinadas aos 53 municípios que, além de pactuados com o programa, concordaram com a retomada do Processo Seletivo no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais, bem como as vagas destinadas para as 10 Diretorias Regionais de Educação.

Assim, foram disponibilizadas 53 vagas para a função Coordenador Municipal (Nível II) e 136 vagas para a função Formador (Nível III). Os demais 17 municípios pactuados com o Programa e que não concordaram em retomar a seleção no atual contexto realizarão a seleção posteriormente.

Confira a lista completa:https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/04a5371f-ac9a-4276-a3d9-8b7ab1532e4b