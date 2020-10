Seduc e Universidade Estácio continuam com rodas de conversa sobre apoio socioemocional

27/10/20 - 06:45:08

Ação tem como objetivo oferecer suporte socioemocional aos estudantes, com apoio dos universitários do curso de Psicologia

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), fomentou uma parceria com o Centro Universitário Estácio de Sergipe, e, inicialmente, promoverá uma série de Rodas de Conversa virtuais com estudantes da rede estadual de ensino e universitários do curso de Psicologia. O próximo encontro acontece nesta terça-feira (27), às 21h, através da plataforma Google Meet. O primeiro da série ocorreu dia 22 com estudantes do Pré-Universitário do Governo de Sergipe.

A ação faz parte do Projeto Cultura de Paz e Acolhimento em Rede, coordenado pelo Serviço de Projetos Escolares em Direitos Humanos, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Sepedh/Dase), Núcleo de Apoio Socioemocional em parceria com o Centro Universitário Estácio de Sergipe, representado pela professora Luciene Aparecida, do Curso de Psicologia. Com o tema “Projeto Cultura de Paz: acolhimento em rede”, a roda de conversa visa promover acolhimento e acompanhamento dos estudantes neste período de pandemia, como forma de apoio socioemocional.

“A gente tem como objetivo escutar os adolescentes, saber seus desejos, projetos e anseios, ajudando-os no estímulo aos estudos e na perspectiva de futuro. O público-alvo geral são os estudantes da rede que se interessem pelo serviço e sintam necessidade de conversar ou que estejam se sentindo desestimulados”, disse a diretora do Dase, Eliane Passos. Ela explica que, posteriormente às rodas de conversa, e por demanda, será oferecido também o atendimento individualizado aos estudantes.

Para o coordenador do Curso de Psicologia e do Serviço de Psicologia Aplicada do Centro Universitário Estácio de Sergipe, professor Alexandre Bernardo, a parceria entre a Seduc e a Estácio é de grande relevância, pois tem oportunizado aos alunos do curso de Psicologia colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e nas supervisões de estágios com os professores. Ele comenta,também,os benefícios que traz aos estudantes da rede pública. “Essa parceria tem o objetivo de orientar os alunos da rede estadual de ensino quanto a lidar com a ansiedade neste momento de pandemia, mais especificamente a ansiedade de uma forma geral. Acreditamos que nossa parceria poderá se fortalecer cada vez mais com as oficinas e rodas de conversa que temos planejado e que os alunos da Seduc poderão usufruir de um serviço de qualidade gratuitamente oferecido pela Estácio”, afirmou.

A coordenadora do Serviço de Projetos Escolares em Direitos Humanos (Sepedh/Dase), Adriane Damascena, destaca a importância ofertar apoio socioemocional através dessa parceria entre a Seduc e a Estácio. “Cabe lembrar que cultura de paz não implica em negar a existência do conflito, seja interno ou externo, mas na construção de habilidades para conviver com o outro, com o diferente, sem o uso da violência, uma vez que os conflitos são oportunidades de aprendizagem, de construção de valores. As rodas de conversa vêm nesse sentido do cuidar de si e cuidar do outro”, declarou.

