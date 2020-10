SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DESTINA RECURSOS PARA O HOSPITAL CIRURGIA

27/10/20 - 13:20:13

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) esteve reunido nesta terça-feira (27) com o diretor clínico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais, para conversar sobre o andamento das obras realizadas com recursos oriundos das emendas parlamentares do senador sergipano.

Em 2020, Alessandro Vieira destinou o valor de R$ 1.983.360,00 para estruturação da nova subestação elétrica e compra de novo microscópio cirúrgico para o atendimento das cirurgias de alta complexidade realizadas no Hospital Cirurgia. Para 2021, já estão aprovados os valores de R$ 2 milhões para a construção da UTI Pediátrica do Hospital Cirurgia e R$ 971.610,00 para reforma de duas alas na oncologia da instituição.

“Temos uma atenção especial com a saúde dos sergipanos e sergipanas. O Cirurgia é uma referência no atendimentos da população de todo o Estado, quando o assunto é cirurgia de média e alta complexidade. Fico feliz em ver os investimentos dando frutos. Com os recursos das nossas emendas, Sergipe passa a ter um hospital especialista na realização de neurocirurgias e cirurgias cardíacas para crianças. Vamos continuar trabalhando para garantir mais recursos para as ações do sistema de saúde”, destaca o senador.

Fonte e foto assessoria