SENADORA APELA POR MEDIDAS PARA CONTER ASSOREAMENTO O RIO SÃO FRANCISCO

27/10/20 - 06:36:40

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) apelou ao poder público que adote as medidas necessárias para conter o assoreamento que vem ocorrendo às margens do São Francisco e que tem posto em risco a vida de moradores da redondeza, em especial, dos quilombolas do Mucambo, em Porto da Folha. “Temos acompanhado a aflição daquela comunidade que tem sido impactada com o desmoronamento de barrancos e que ameaça as construções do local”, falou a senadora, ao citar, ainda, o comprometimento da pesca em toda a região.

Maria citou que os dirigentes da Associação dos Quilombolas já denunciou o problema ao Ministério Público Federal, ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e à seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE). “Há um choque ambiental grande e é preciso que haja uma solução imediata para evitar mais danos às mais de 200 famílias que vivem na comunidade, assim como a todos os que tiram o sustento da atividade pesqueira”, disse Maria.

A senadora observou que há um risco real do assoreamento do rio atingir, também, a estrutura da igreja, erguida na localidade e recentemente reformada. “O Estado precisa agir com rapidez, pois se não houver uma ação célere, a região sofrerá prejuízos irrecuperáveis, não só do ponto de vista ambiental, mas também, financeiro”, alertou Maria do Carmo.

