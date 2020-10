SES assina TAC para instalação de bases do Samu em unidades da PRF

27/10/20 - 06:15:43

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, assinou na manhã desta segunda-feira, 26, Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, com a finalidade de implantar bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) nas unidades operacionais da instituição Policial Federal. O ato de assinatura ocorreu na Superintendência da PRF e contou com a presença de uma comissão de gestores do Samu, liderada pela superintendente Karina Mendonça.

De acordo com a secretária , Mércia Feitosa, o maior beneficiário da parceria que firmada é a população sergipana. “O Samu e PRF trabalhando juntos no atendimento às vítimas de acidente de trânsito poderão dar maior agilidade e qualidade na assistência e dessa forma, salvando vidas. Esse é o nosso maior objetivo enquanto profissionais da área da saúde”, enfatizou, informando que serão instaladas bases do Samu nas unidades operacionais de Malhada dos Bois, São Cristóvão, Itabaiana e Cristinápolis.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, inspetor Flávio Vasconcelos, reitera que o Termo de Cooperação Técnica traz resulta em ganhos para todas as partes envolvidas, mas principalmente para a sociedade. “Quando trabalham juntas duas instituições que têm como um dos seus objetivos salvar vidas, conseguimos dar um tempo-resposta melhor e mais curto ao usuário, vítima de acidente de trânsito nas rodovias federais. O resultado disso é uma melhor prestação de serviços”, reforçou.

De acordo com Flávio Vasconcelos, as unidades operacionais de Cristinápolis e São Cristóvão estão em reforma, mas poderão ser ocupadas tão logo as obras sejam concluídas. Informou, no entanto, que a primeira unidade a ser ocupada por uma base do Samu é a de Malhada dos Bois, nos próximos dias.

Foto: Valter Sobrinho

ASCOM SES