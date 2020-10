TOBIAS BARRETO: PREFEITO E CANDIDATO À REELEIÇÃO DENUNCIA ATAQUES VIRTUAIS

27/10/20 - 07:18:15

O prefeito e candidato a reeleição em Tobias Barreto, Diógenes Almeida, se posicionou em suas redes sociais na noite desta última segunda-feira, 26, acerca de ataques virtuais que circularam com o seu nome. Foram enviadas em massa mensagens de conteúdo agressivo contra o gestor, de origem não identificada – o que sugere que as falsas notícias (fake news) estejam sendo disparadas por robôs.

“Lamentável o rumo que a oposição insiste em tomar na campanha eleitoral. Agora tentam me atacar com fake news fazendo uso de robôs e disparo em massa de mensagens de conteúdo agressivo e mentiroso. Pensam que o ataque é a mim, mas é contra a democracia, pois se trata de uma tentativa criminosa de manipular nosso povo com mentiras”, ressaltou o prefeito, que acredita que a oposição está tomando tal atitude por não ter serviço e trabalho para mostrar.

Diógenes informou ainda que sua assessoria jurídica já está tomando todas as medidas cabíveis para que os autores do crime sejam identificados e punidos.

Fonte e foto assessoria