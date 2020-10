BANESE PUBLICA EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS

28/10/20 - 12:19:59

O Banese publicou no Diário Oficial do Estado – edição 28.533, edital de Chamamento Público para habilitação de empresas interessadas na prestação de serviços de Correspondentes no País na modalidade Substabelecente.

A medida visa cadastrar parceiros comerciais para abertura de novos Pontos Banese, seguindo a estratégia de expansão da instituição em Sergipe e demais estados do Nordeste, podendo estes, inclusive, atuarem em todo o território nacional.

Os termos e requisitos de participação encontram-se no edital e podem ser acessados no próprio site do banco www.banese.com.br, clicando em ‘Acesso Rápido’ / Seu Banco / Licitações / Chamamento Público. Conforme trecho do edital, ficará a cargo do Banese disponibilizar os serviços de Correspondente no País às empresas contratadas, de forma parcial ou em sua totalidade, a depender de sua demanda e necessidade.

As empresas interessadas terão prazo de 26.10.2020 a 25.11.2020 para participarem do processo. Informações mais detalhadas poderão ser solicitadas através do e-mail: editalcorban@banese.com.br.

Fonte: Ascom Banese