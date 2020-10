Briga de casal termina em atropelamento e mercado destruído por fogo no bairro Aruana

28/10/20 - 07:38:50

Um mercado ficou totalmente destruído após ser atingido por fogo na madrugada desta quarta-feira (28) na Rua Maria Vasconcelos com João Morares, no Bairro Aruana em Aracaju, após uma suposta briga de casal.

As informações são de que o fogo teve inicio por volta das 4 horas, atingindo o Mercado Itabaiana, e logo se propagou tomando conta do local.

O proprietário disse que tomou conhecimento e se deslocou para o local, mas o fogo já havia consumido os produtos. Ele informou ainda que teve um acidente automobilístico após ter sido atropelado, mas que mesmo assim, esteve no local.

Ainda segundo ele, o incêndio foi provocado por sua mulher que o teria avisado do que faria. O prejuízo pode chegar a aproximadamente a R$ 500 mil.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e 20 agentes trabalharam para debelar as chamas, que já foram controladas. Uma equipe agora atua no rescaldo do prédio.

Ninguém se feriu, tendo apenas danos materiais.