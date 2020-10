Campanhas de Vacinação contra polio, sarampo e multivacinação encerram  nesta sexta, 30

A Central de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa à população que encerra nesta sexta-feira(30), a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite (Paralisia Infantil), voltada a crianças de um a menores de cinco anos. Nesta mesma data, também chegam ao fim a multivacinação e a quarta fase da Campanha de Vacinação contra o Sarampo.

Para se imunizar as pessoas deverão apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que atendem das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, nos 75 municípios do estado.

No caso da multivacinação, o público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias) e o objetivo é ofertar todas as vacinas de rotina do calendário básico de vacinação como estratégia adotada pelo Programa de Imunização, tendo a finalidade de atualizar a situação vacinal deste grupo. Já a campanha do Sarampo é direcionada às pessoas de 20 a 49 anos.