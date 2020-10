Decisão do STF pode dar início a um “novo tempo” no MPE

Na próxima sexta-feira (30), o Ministério Público Estadual (MPE) terá a grande chance de dar um “salto” em seu modelo de atuação, quando da eleição para formação de lista tríplice que deve balizar a nomeação, pelo Governador do Estado, do Procurador-Geral de Justiça. A decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), essa semana e por maioria, restaurou a capacidade eleitoral passiva dos promotores de Justiça e fez prevalecer a democracia e a igualdade de condições.

A Ação em questão foi ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), a pedido da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), e vai muito além da eleição e formação da lista tríplice, mas da construção de novas formas de atuação desta instituição tão reconhecida e tão necessária para a defesa dos interesses da sociedade. E esta nova concepção do início de um “novo tempo” no MPE está atrelada à necessidade de renovação.

É bem verdade que, ao longo dos anos o Ministério Público de Sergipe obteve sim alguns méritos, alguns avanços precisam ser reconhecidos, mas a eleição e a formação da lista tríplice vão ainda mais além, e podem sim representar um “salto”, com o órgão passando a assumir um protagonismo ainda maior, como agente público de transformação. Estamos diante de uma grande revolução na sociedade, motivada por tanta tecnologia, e isso exige um “novo MPE”.

A necessidade de novos contextos jurídicos, com novas ideias e a garantia que o Ministério Público – enquanto instituição – estará preparado para essa “nova sociedade”, garantindo sua independência funcional. É a tal “renovação”, que passa novos quadros e por novas concepções, preservando a segurança jurídica, fazendo valer a atuação resolutiva do MP. Com a decisão do STF ganhou o Ministério Público, brasileiro e sergipano, mas ganhou a sociedade como um todo…

Mais uma do “detetive virtual” José Edirani, do município de Capela. Ele gravou a “Novela da Vida Real” e já divulgou o primeiro capítulo “A farra do dinheiro público que se transformou em poeira”. No vídeo, Edirani fala em R$ 367.734,12 e se diz surpreso com a “velocidade” da prefeita Silvany Mamlak (PSC) em “empenhar e pagar o dinheiro”.

“Em janeiro, no dia 10, ela empenhou R$ 176.103,72 e já pagou no dia 27; em fevereiro, ela empenhou no dia 18, e pagou no mesmo dia, R$ 98.354,88; e depois aderiu a uma licitação da Prefeitura de Piranhas (AL) para execução das obras de manutenção e recuperação das estradas vicinais (terraplanagens). Insisto em dizer: é o dinheiro público que virou poeira”, denuncia Edirani, na “novela/vídeo”, com trechos gravados em estradas vicinais de Capela que supostamente não receberam nenhum serviço de recuperação por parte da Prefeitura Municipal.

José Edirani lembra ainda que o município de Capela tem hoje duas retroescavadeira e uma Pá Carregadeira, uma caçamba Truck, duas Patrol Motoniveladora, duas caçambas Truck locadas e uma caçamba Toco, também locada. “O município tem toda a estrutura para fazer a revisão nas estradas, mas ainda assim a prefeita Silvany aderiu a uma licitação em Piranhas, sempre no Estado de Alagoas”.

Para finalizar o primeiro capítulo da “Novela da Vida Real”, o “detetive virtual” José Edirani ainda denuncia que o terceiro empenho para a empresa MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA, situada no município de Canindé do São Francisco, foi feito no dia 25 de março e o pagamento já no dia 27, cerca de 48 horas depois, de R$ 93.275,52. “Nesses três empenhos essa empresa de Canindé recebeu rapidamente R$ 367.734,12. É dinheiro público que se transformou em poeira”, completa Edirani, prometendo trazer mais “novidades” nos próximos capítulos. Com a palavra a Prefeitura de Capela…

Chega a denúncia para este colunista de um candidato a vereador de Aracaju, que base política e estrutura financeira do interior, que está “arregimentando” 25 líderes para apoiar seu projeto político, com a garantia de um cargo comissionado para cada um a partir de janeiro de 2021.

Mas não basta só apoiar: cada um dos 25 líderes estão incumbidos de apresentar uma relação com 300 nomes que estejam “dispostos” a “vestir a camisa” do candidato e declarar seu “compromisso e amor” na última semana da campanha eleitoral, mais precisamente entre os dias 13, 14 e 15 de novembro.

A informação é que a Polícia Federal será notificada, em breve, com detalhes, para que ela possa investigar mais esse “caso de amor” que envolve uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju e que, pelo visto, já despertou o interesse até de pessoas dos outros municípios. E tome amor…

A Polícia Federal e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram, em Brasília-DF, Acordo de Cooperação Técnica para o ingresso da PF no Centro Integrado Nacional de Comando e Controle das Eleições 2020. A PF atuará como coordenadora dos trabalhos de polícia judiciária eleitoral na prevenção e repressão aos crimes eleitorais.

A PF irá atuar de maneira integrada com todas as secretarias de segurança pública do País e outros órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos na organização e segurança das eleições. No CICCN serão monitoradas, em tempo real, possíveis ocorrências durante a realização dos dois turnos das eleições.

Em Aracaju foi realizado na Superintendência Regional do órgão, um exercício com drones que serão utilizados durante as eleições. A Polícia Federal utilizará as aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta para inibir e combater a prática de crimes eleitorais durante o pleito. Tais equipamentos trazem tecnologia de ponta e são capazes de se tornar imperceptíveis ao voar em elevada altitude.

Os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta resolução. Assim, diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente, para o local indicado para prender os suspeitos e conduzi-los sob custódia para a adoção das providências pertinentes.

Segundo levantamento registrado sob o número SE-02686/2020, realizada pelo Instituto Datalô, o candidato Ibrain de Valmir (PSC) lidera as intenções de voto com 24,74% seguido por Fábio Reis (MDB) com 21,58%. Hilda Ribeiro (SD) está em terceiro com 19,41%. Foram feitas 606 entrevistas na pesquisa, que tem margem de erro de 3,967 pontos percentuais e nível de confiabilidade de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 22 de outubro, no centro e em povoados da cidade de Lagarto.

O candidato Nininho da Bolo Bom teve 1,49%; não sabe ou não respondeu somam 25,54%; 4,28% dizem votar nulo; e 2,96% dizem votar em branco. No quesito rejeição Fábio Reis lidera com 19,8%, seguido de Hilda com 18,4% e Ibrain com 16,6%; Nininho tem 6,9%. 24% não sabem ou não responderam, 7% votam nulo e 6,9% deixaram em branco.

Sobre a pesquisa de opinião pública, o Instituto Datalô esclarece que a juíza Carolina Valadares Bitencourt não concedeu a liminar requerida pela coligação “Lagarto de um Jeito Novo” (MDB, DEM, PSD E PP). Segundo a juíza, os argumentos apresentados pela coligação “não merece acolhida”, sendo assim não há objeção quanto à publicação da pesquisa realizada pelo Instituto, reforçando ainda mais a credibilidade da pesquisa.

Outra situação que este colunista gostaria de chamar a atenção do Ministério Público Eleitoral e até da Justiça Eleitoral é que tem recebido diversas denúncias sobre o uso de servidores públicos da Prefeitura de Lagarto para a campanha da atual prefeita. No dia do servidor público a coluna registra que, em pleno horário do expediente, alguns comissionados estão atuando como coordenadores e participando de caminhadas, carreatas, além de serem obrigados a ficarem nas esquinas balançando bandeiras. A coluna está recebendo vídeos e fotografias com flagrantes de servidores, em horário de expediente, nas ruas, fazendo política e pedindo votos. Um absurdo!

Tá rolando de tudo no interior sergipano. Chega a informação que o vereador Landinho de Cristinápolis (PDT), com dois mandatos e buscando a reeleição, vem recebendo ameaças de morte por conta das cobranças duras e enérgicas que vem fazendo na cidade. Seus adversários o querem fora do parlamento.

Landinho fez história como Conselheiro Tutelar no município, chegando a receber uma homenagem em BSB, e em sua segunda eleição foi o segundo vereador mais votado de Cristinápolis. Para prefeita ele apoia a candidata Gisleides Rocha (PSD), a “Nega da Gente”. É preciso que as autoridades fiquem atentas e fiscalizem essas ameaças contra o vereador, até pela preservação da democracia.

A coluna recebeu a reclamação de que o Banco do Estado de Sergipe até agora não teria resolvido a situação dos cheques para os partidos políticos pagarem as contas eleitorais. Tem candidato a prefeito e a vereador no Estado avaliando a prestação de serviços do banco como “vergonhoso”. Com a palavra o “banco dos sergipanos”…

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) formalizou uma parceria política com o candidato a vereador de Aracaju, Bertulino Menezes (PSC), que já tem o apoio do ex-vereador Max Prejuízo e Gordo do Gesso, liderança comunitária do Bairro São Conrado, que desistiu da candidatura a vereador e também se somou ao projeto de Bertulino.

Ainda muito perseguido por sua atuação em defesa dos servidores públicos, em especial os militares, o candidato a vereador de Aracaju, Sargento Vieira (Cidadania), mantem sua incansável campanha e anuncia que, em seu retorno ao parlamento, defenderá a implementação de escolas com ensino cívico militar na capital sergipana. “As instituições militares em geral apresentam boa infraestrutura proporcionando aos estudantes uma educação de qualidade e resultando em notas acima da média nacional, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), porta de entrada para o ensino superior”, justifica.

A coluna recebeu um vídeo gravado na área externa de um salão de festas de Aracaju e depois, na parte interna, onde o prefeito e candidato a reeleição, Edvaldo Nogueira (PDT), realizou um evento político. O vídeo é mais um flagrante do descumprimento às normas sanitárias e ao decreto governamental que proíbe atividades com aglomeração.

Nas imagens, é possível ver um número considerável de pessoas dentro do estabelecimento. Entre elas, o prefeito Edvaldo Nogueira e sua vice abraçando e cumprimentando as pessoas. No local, dezenas de carros plotados, banners e televisores com propagandas e referências ao atual prefeito, também foram observados. Nos discursos o prefeito demonstra preocupação com o distanciamento social, mas na prática…

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) esteve reunido com o diretor clínico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais, para conversar sobre o andamento das obras realizadas com recursos oriundos das emendas parlamentares do senador sergipano.

Em 2020, Alessandro Vieira destinou o valor de R$ 1.983.360,00 para estruturação da nova subestação elétrica e compra de novo microscópio cirúrgico para o atendimento das cirurgias de alta complexidade realizadas no Hospital Cirurgia. Para 2021, já estão aprovados os valores de R$ 2 milhões para a construção da UTI Pediátrica do Hospital Cirurgia e R$ 971.610,00 para reforma de duas alas na oncologia da instituição.

“Temos uma atenção especial com a saúde dos sergipanos e sergipanas. O Cirurgia é uma referência no atendimentos da população de todo o Estado, quando o assunto é cirurgia de média e alta complexidade. Fico feliz em ver os investimentos dando frutos. Com os recursos das nossas emendas, Sergipe passa a ter um hospital especialista na realização de neurocirurgias e cirurgias cardíacas para crianças. Vamos continuar trabalhando para garantir mais recursos para as ações do sistema de saúde”, destaca o senador.

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) ocupou a tribuna da Alese para falar de duas reivindicações dos moradores da Atalaia: segurança e organização dos bares na localidade. Segundo ela, o que tem preocupado a população do local, que é frequentado por moradores e turistas, é que, ultimamente, vem servindo de ponto de drogas.

A parlamentar chamou a atenção também da prefeitura de Aracaju, para que, através da Emsurb, faça a organização e a fiscalização nas areias das praias, ocupadas por barracas e sombreiros de forma aleatória, em toda a extensão da Atalaia, sem qualquer controle e cuidado com o meio ambiente. O local não dispõe de estrutura adequada, água e energia. Goretti lamentou a situação e disse que é preciso fazer valer a legislação, com acompanhamento e monitoramento, para que o local continue sendo um dos mais belos pontos turísticos de Sergipe.

“São situações que precisam ser revistas e as providências tomadas. A falta de fiscalização, inclusive, tem permitido a instalação de pontos fixos. Entrei em contato com o comandante geral do nosso Estado e solicitei apoio e uma intervenção mais extensiva, principalmente nos finais de semana. Ali, no período entre o sábado à tarde e a madrugada da segunda-feira, tem servido de palco para a violência”, denuncia a parlamentar.

“As pessoas precisam de segurança. Infelizmente até tiroteios acontecem. A falta de organização tem atraído, inclusive, pessoas com barraca de camping. É necessária uma padronização e proteção ao meio ambiente. Nossa Orla precisa ser cuidada para realmente atrair turistas e continuar sendo bela”, explicou Goretti pedindo providências por parte dos órgãos responsáveis.

