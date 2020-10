Do sonho ao pesadelo

28/10/20 - 08:31:11

Por Adiberto de Souza

No início da campanha eleitoral, os 6.494 candidatos a vereador em Sergipe se consideravam eleitos. Todos adquiriram um repentino entusiasmo e saíram por aí a espalhar que a eleição deles seria favas contadas, certamente entre os mais votados. Estavam, na verdade, acometidos pela febre da vitória, “doença” que provoca miragens e deixa como sequelas uma forte dor de cabeça. No correr dos dias, as dificuldades da caminhada começaram a desfazer o sonho da eleição, antes tida como certa. Hoje, a menos de 20 dias do pleito, a maioria dos postulantes já sabe que a conquista de uma cadeira nas câmaras municipais é sonho concretizado por poucos. Em Aracaju, por exemplo, apenas 24 dos 722 candidatos serão eleitos no próximo dia 15. Os demais vão recolher a fantasia eleitoral para usá-la outra vez em 2024, naturalmente, com o mesmo entusiasmo que contagia os concorrentes antes da largada. E assim caminha a humanidade!

Ao gosto do cliente

m Lagarto, três dos cinco candidatos a prefeito garantem que estão liderando a disputa eleitoral. Pelas redes sociais, Fábio Reis (MDB), Hilda Ribeiro (SD) e Ibrain Monteiro (PSC) exibem pesquisas onde aparecem na liderança folgada. O emedebista diz que lidera com grande vantagem, a prefeita afirma que a dianteira é dela e ninguém tira, enquanto o deputado Ibrain jura ser o líder absoluto. A expectativa na cidade é para saber quando os também prefeituráveis Jorge Prata (Pode) e Genildo Cruz (Cidadania) vão apresentar as suas próprias pesquisas. Crendeuspai!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Cruz, credo!

Faroeste caboclo

E o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) recusou a intimação da prefeiturável delegada Danielle Garcia (Cidadania) para ele escolher o local e a hora de um debate entre os dois. O pedetista disse que só participará de um confronto de ideias com regras estabelecidas e mediação neutra. Alegando desinteresse em participar de um duelo, como deixou a entender a policial, Nogueira questionou se “estamos numa campanha ou num filme de faroeste?”. Home vôte!

Vão às urnas

Os delegados de Polícia vão às urnas para eleger a nova diretoria da Associação da categoria. O pleito está marcado para o dia 1º de dezembro com a participação de apenas uma chapa encabeçada pelo atual presidente da Adepol, delegado Isaque Cangussu. A diretoria eleita vai comandar a entidade de classe pelo período de 2021 a 2023. Ah, bom!

Abaixo o preconceito

As mulheres negras são o principal alvo de comentários depreciativos nas redes sociais. Estudo feito pelo pesquisador e PHD em Sociologia Luiz Valério Trindade, mostra que entre os que disseminam intolerância racial, 65% são homens na faixa de 20 e 25 anos. Já 81% das vítimas de discurso depreciativo são mulheres negras entre 20 e 35 anos. As principais vítimas de agressões na internet são médicas, jornalistas, advogadas e engenheiras negras. Misericórdia!

Quer debate

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), defende que as emissoras de TV promovam um debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju. Segundo ela, o confronto de ideias “é uma das principais formas do eleitor saber quem está mais preparado para assumir a gestão da cidade, tirar dúvidas, decidir seu voto”. E Eliane questiona: “A não realização do debate nesta eleição interessa a quem? Ao eleitor, com certeza, não”, frisa. Marminino!

Olho por olho

O uso da força por parte da polícia é apoiado pela metade da população. Pesquisa do Datafolha mostra que 50% das pessoas concordam com a afirmação “bandido bom é bandido morto”. A faixa mais velha da população, com 60 anos ou mais, é a que tem maior aceitação da força letal. Segundo a pesquisa, 65% concordam com a morte de criminosos e 30%, não. Desconjuro!

Conta gotas

O governo de Sergipe começa a pagar os salários deste mês, na próxima sexta-feira (30). Neste dia, recebem os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil. Também bota o salário no bolso o pessoal efetivo do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese, Cohidro, Codise, Cehop, Emdagro, Emsetur, Emgetis, Pronese e todos os servidores da Secretaria da Educação. Quem ganha mais de três mil contos só verá a cor da grana no distante dia 10 de novembro. Danôsse!

Fora do ar

Candidatos a vereador de Aracaju pelo Podemos se queixam que estão sendo boicotados pela coligação encabeçada pelo candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT). Os insatisfeitos dizem que, como o partido não participa formalmente da aliança, eles não conseguem exibir seus programas no horário eleitoral no rádio e na TV. A direção do Podemos, porém, nega tal irregularidade e jura que “o representante da coligação está à disposição de qualquer candidato para enviar as mídias ao TRE”. Então, tá!

Recorte de jornal

