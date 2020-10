EX-PRESIDIÁRIO SUSPEITO DE TRÁFICO MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA EM CAPELA

28/10/20 - 09:19:04

Policiais civis da Delegacia Municipal de Capela e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), em ação conjunta com policiais militares do 9° Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), deflagraram uma operação com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão contra Kenisson Santos Rodrigues, conhecido como “Rodrigo”. A ação policial ocorreu na tarde dessa terça-feira, 27.

Ele era ex-presidiário, investigado por tráfico de drogas e suspeito de roubo de motocicletas. Durante o cumprimento do mandado, Kenisson reagiu efetuando disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Houve confronto e ele foi atingido, socorrido, encaminhado ao Hospital de Capela, mas veio a óbito.

Na ação policial, foram apreendidos uma escopeta, sete cartuchos, sendo seis deflagrados e um intacto. Além de uma significativa quantia de maconha. O suspeito também era investigado por ameaçar uma figura pública do município de Capela.

Informações e foto SSP