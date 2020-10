EX-PREFEITO EZEQUIEL LEITE DESMENTE MAIS UM “FAKE NEWS” DE SILVANY MAMLAK

28/10/20 - 16:51:09

O empresário e ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PSD), desmente categoricamente mais uma “fake News” lançada pelo agrupamento da prefeita do município, Silvany Mamlak (PSC), insinuando qualquer aproximação política com o ex-prefeito Sukita (Republicanos).

“Isso é puro desespero de uma prefeita que está no pico da rejeição, que se esconde atrás dessas fake News para tentar me associar ao seu ex-marido e presidiário Sukita. Ele continua sendo meu adversário político e o nosso compromisso é com a candidatura de Astrogildo”, desmente Ezequiel.

Para Ezequiel o desespero da prefeita se deve ao crescimento de Astrogildo junto ao eleitorado capelense. “Como eu decidi em conjunto com meu agrupamento que não iria candidato este ano, escolhemos um homem de bem. Alguém que não envergonhe nossa gente e nem ocupe as páginas policiais. Com Silvany e Sukita nós não queremos nem conversa”.

Da Assessoria de Imprensa