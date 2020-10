Fábio Reis propõe criar o Viva Bem em Lagarto de forma contínua

28/10/20 - 08:02:49

O deputado federal Fábio Reis, candidato a prefeito de Lagarto pelo MDB, apresentou a proposta de criação do Programa Viva Bem, um benefício mensal inspirado no auxílio emergencial para famílias que não possuem renda ou que sofreram com a crise da pandemia do novo coronavírus.

“Muitos pais e mães de família perderam o emprego e ficaram sem nenhuma renda para sustentar a casa. Por isso pensamos no Viva Bem. Estamos falando de um programa ampliado, com valor maior que essa ‘Bolsa Família Municipal’ que está aí e não atende nem 1% da população”, pontuou Fábio.

Ele destacou ainda que Com o Viva Bem o município de Lagarto terá mais qualidade de vida e mais dinheiro injetado no comércio local. “As vendas aquecidas geram mais emprego e renda e essa soma de benefícios ajudará Lagarto a superar a crise financeira que está vivendo hoje”, concluiu.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa