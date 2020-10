GRUPOS ARMADOS AMEAÇAM POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

28/10/20 - 08:24:55

O clima pacato de Nossa Senhora Aparecida está comprometido em virtude de grupos armados que invadem casas e ameaçam cidadãos de bem. Ações isoladas, porém recorrentes, e principalmente no período noturno, estão ocorrendo tanto na sede do município e em alguns povoados.

Na madrugada da última terça-feira, 27, homens armados e encapuzados tocaram o terror em quatro residências, colocando em risco a vida de mulheres e de crianças. Além disso, carros com vidros cobertos por película rodam a cidade todas as noites percorrendo as ruas periféricas.

Para conter o avanço das milícias, é preciso que a SSP/SE tome conhecimento dos fatos e encaminhe reforço para restabelecer a tranquilidade através de

Operação policial

Outro fato que tornou o clima ainda mais tenso foi uma realização de uma operação policial ocorrida na madrugada desta terça-feira, 27, cujo objetivo ainda não ficou claro ao entendimento do povo de Aparecida.

Como o clima político na cidade anda instável, é necessário que o Ministério Público, o comando da Polícia Militar e a cúpula da SSP/SE tomem as devidas providências para que os órgãos públicos sirvam de ferramenta para grupelhos políticos.