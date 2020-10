Juca registra em cartório compromisso com servidores de Laranjeiras

28/10/20 - 17:34:00

Nesta quarta-feira, 28, dia do servidor público, o candidato a prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite (Juca) – MDB, registrou em cartório uma carta de compromisso com a categoria. No documento, ele destaca que se for eleito irá implementar uma mesa de negociação com o funcionalismo para a implantação do Plano de Carreira do Servidor Municipal, garantindo avanços reais, dentro da legalidade e de acordo com a capacidade financeira da Prefeitura.

“Quero parabenizar todos os servidores que desempenham um trabalho essencial para o município. Nesta data tão importante para categoria, fiz questão de deixar registrado em cartório o meu compromisso com esses profissionais. Para que eles tenham certeza de que com diálogo e transparência implantaremos uma nova política de valorização do servidor público de Laranjeiras”, afirma Juca.

Na Carta, o candidato a prefeito também se comprometeu com a modernização dos serviços públicos, através da adoção de novas tecnologias que possibilitem melhores condições de trabalho e acessos on-line que facilitem a atuação do servidor e o atendimento à população.

POR MDB LARANJEIRAS