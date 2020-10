MUNICÍPIO DE LAGARTO TERÁ A ELEIÇÃO MAIS DURA DE SUA HISTÓRIA, APONTA DATALÔ

28/10/20 - 05:40:38

A continuidade do Solidariedade no poder é ameaçada pela candidatura de Ibrain de Valmir (PSC), que ameaça deixar a atual gestora Hilda Ribeiro fora da prefeitura. Em pesquisas mais recentes, o deputado estadual lidera as intenções de voto com 24,74, seguido por Fábio Reis com 21,58. Eles são seguidos mais atrás por Hilda Ribeiro com 19,76. Foram feitas 606 entrevistas na pesquisa, que tem margem de erro de 3,967 pontos percentuais e nível de confiabilidade de 95%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 22 de outubro, no centro e em povoados da cidade de Lagarto. Confira os números:

Espontânea:

Ibrain de Valmir: 24,74

Fábio Reis: 21,58

Hilda Ribeiro: 19,41

Nininho da Bolo Bom: 1,49

Não sabe ou não respondeu: 25,54

Nulo: 4,28

Branco: 2,96

Induzida:

Ibrain de Valmir: 27,05

Fábio Reis: 26,69

Hilda Ribeiro: 24,38

Nininho da Bolo Bom: 3,30

Não sabe ou não respondeu: 10,67

Nulo: 5,44

Branco: 2,47

Rejeição:

Fábio Reis: 19,80

Hilda Ribeiro: 18,48

Ibrain de Valmir: 16,67

Nininho da Bolo Bom: 6,93

Não sabe ou não respondeu: 24,09

Nulo: 7,10

Branco: 6,93

Independente do seu voto, qual candidato vence as eleições ?

Ibrain de Valmir: 35,48

Fábio Reis: 30,71

Hilda Ribeiro: 19,47

Nininho da Bolo Bom: 1,82

Nulo: 1,64

Branco: 2,30

Não Sabe/ Não Respondeu: 8,58

Sua decisão de voto em relação aos candidatos é definitiva ou ainda pode mudar?

É definitiva? 63,70

Pode mudar até a eleição? 28,38

Não sabe não respondeu? 7,92%

Administração de Belivaldo Chagas?

Regular 38,94

Boa 18,98

Péssima 17,66

Não sabe ou não respondeu 12,71

Ruim 7,26

Ótima 4,45

Administração de Bolsonaro?

Regular 29,54

Boa 23,27

Não Sabe/ Não Respondeu 2,47

Péssima 22,94

Ruim 6,93

Ótima 14,85

No intuito de confundir o eleitorado, o candidato da coligação “Lagarto de um Jeito Novo”, através de representação, junto a Justiça Eleitoral de Lagarto, requereu liminar com efeito suspensivo da publicação desta pesquisa registrada sob o número SE-02686/2020, realizada pelo Instituto Datalô.

Sobre a pesquisa de opinião pública, o Instituto Datalô esclarece que a juíza Carolina Valadares Bitencourt não concedeu a liminar requerida pela coligação “Lagarto de um Jeito Novo” (MDB, DEM, PSD E PP). Segundo a juíza, os argumentos apresentados pela coligação “não merece acolhida”, sendo assim não há objeção quanto à publicação da pesquisa realizada pelo Instituto, reforçando ainda mais a credibilidade da pesquisa.

O Instituto Datalô reforça ainda, que todas as suas pesquisas são realizadas seguindo as noras e recomendações eleitorais vigentes do sistema PesqEle do TSE. além de estar respondendo tempestivamente as arguições enviadas pela Exma. Douta Juiza Eleitoral da 12 Zona Eleitoral.

Do Datalô