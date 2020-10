Professor doutor sergipano é convidado especial do Fest Qualit

28/10/20 - 12:28:26

O evento internacional contará com personalidades de diversas áreas

O maior evento de qualidade do Brasil estará acontecendo de 9 a 13 de novembro em versão online. O Fest Quali, de característica internacional é um congresso realizado anualmente no Rio de Janeiro e será realizado esse ano com participantes de diversas nações. O Estado de Sergipe estará representado pelo professor doutor, Paulo Autran Leite Lima, que foi um dos convidados especiais e único sergipano na área de educação.

O evento busca convidar pessoas que tenham trabalhos voltados para a qualidade, serviços e inovação tecnológica. “Eu fui convidado por desenvolver um projeto bastante interessante com aplicativo 3D. Com a tecnologia temos substituído de forma provisória as aulas presenciais de laboratório. Eu quero ressaltar que a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, onde ministro as aulas, é hoje a única instituição de Sergipe a oferecer o aplicativo”, ressalta o doutor.

Ele explica que com o aplicativo 3D, os alunos passam a receber uma carga de informações de qualidade e a auxiliar no tratamento de pacientes. “Já se tornou um hábito fazer esse trabalho na faculdade, treinando os alunos. Já estamos levando a ferramenta para as outras áreas de saúde, incluindo Educação Física, Anatomia e muitas outras. Quero deixar claro, que foi uma iniciativa minha, adquirir o aplicativo de ponta e desenvolver as aulas em cima dele”, observa Paulo Autran.

O professor esclarece que o aplicativo permite aos alunos conhecer as partes especificas do corpo. “Nós projetamos o músculo exato e o paciente desenvolve o exercício correto. É importante lembrar que qualquer pessoa pode adquirir o equipamento, mas que a orientação do profissional é extremamente necessária”, atenta o professor doutor.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães