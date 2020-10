Senar/SE realiza treinamento para carcinicultores no litoral sul sergipano

28/10/20 - 13:25:35

Com o objetivo de capacitar os criadores de camarão no município de Indiaroba, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE, em parceria com o Sindicato dos Produtores de Indiaroba, realizou treinamento de carcinicultura. O curso possui carga horária de 24 horas.

O instrutor do Senar/SE, Sidney Sales, explica que durante o treinamento foram abordados temas como legalização dos empreendimentos, sistemas de produção, como preparar um viveiro para recepção das larvas e análises da água para testar pH, amônia, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido.

Segundo Sidney, os participantes do curso já trabalham há muito tempo na área, mas possuem dificuldades em corrigir parâmetros como pH, oxigênio dissolvido, amônia e salinidade. Sidney ainda acrescenta que as aulas práticas foram realizadas nos viveiros dos participantes do curso.

“Um dos viveiros estava tendo alguns problemas, o termo que eles usaram era que o camarão estava ‘boiando’. Isso é reflexo da falta de oxigênio dissolvido ou de algum composto tóxico, a exemplo da amônia. Aproveitamos as práticas e acompanhamos todo o procedimento que deve ser feito. Através de análises, identificamos que o problema era a falta de oxigênio. Entramos com algumas medidas corretivas e no dia seguinte eles já começaram a ver os resultados”, afirma Sidney.

A carcinicultora, Ednair Oliveira Santos, cultiva camarão há quatro anos. Ela afirma que através do curso foi possível esclarecer dúvidas que surgem na sua rotina de trabalho. Ednair conta que estava com problemas no seu viveiro e a partir do conhecimento adquirido no curso foi possível identificar e solucionar o problema.

“O aprendizado foi ótimo porque colocamos em prática o que aprendemos. O meu viveiro estava com problema de oxigênio e já identificamos qual era o problema a partir da aula do professor. Deu para ver na prática a questão do pH e da amônia”, destaca Ednair.

Erivan Oliveira Santos está na atividade há oito anos e conta que o curso permitiu aprender técnicas de manejo que não eram praticadas por ele no viveiro. “A gente aprendeu a manejar melhor o nosso camarão. Aprendemos todo o preparo antes, como fazer o povoamento, todo o processo. Hoje já consigo analisar os parâmetros da água, análise de amônia, pH, acidez e temperatura”, afirma.

Parceria

O treinamento é fruto da parceria entre o Senar/SE e o Sindicato dos Produtores de Indiaroba. O presidente Joaci Vilanova destaca que a parceria tem gerado qualificação no campo.

“É muito importante esta parceria, pois estamos realizando vários treinamentos e está sendo um sucesso. Este treinamento de carncinicultura no Sapateiro foi um sucesso e nós que fazemos parte desse sistema só temos que nos orgulhar. O público está satisfeito com a nosso treinamento e a nossa função é formar, capacitar, qualificar, assistir e promover o homem e a mulher do campo”, afirma Joaci Vilanova.

