Talysson cobra da Deso providencias para regularizar o abastecimento de água em Itabaiana

28/10/20 - 13:59:22

Na bronca com a Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso), devido as constantes reclamações de falta d’água em Itabaiana, o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, está solicitando explicações à Deso e pedindo providências. “Hoje estamos com vários bairros sem água nos municípios de Itabaiana e Areia Branca. A Deso é a única fornecedora de água potável na maioria dos municípios sergipanos. Água é vida. É essencial ao ser humano. Não podemos admitir tantas interrupções no abastecimento”, diz.

O parlamentar observa que a falta de água é uma das reclamações mais recorrentes dos sergipanos e em Itabaiana não é diferente. Para ele, é preciso que venha à tona qual o real problema enfrentado pela Deso para que não consiga oferecer um serviço pontual e de qualidade. “Estamos na Primavera, mas com cara de verão. Em épocas como a que estamos, a falta de água é sentida ainda mais. O período mais quente está só no começo”, destaca.

Para Talysson, mesmo quando for necessário a realização de serviços de manutenção na rede, é preciso programação. “Na minha percepção, nada justifica deixar toda uma região sem água por um, dois, três dias ou mais. Por exemplo, os serviços poderiam ser realizados na madrugada, quando a maioria dorme. O fato é que algo precisa ser feito. Os consumidores pagam e precisam ter água na torneira”, pontua.

