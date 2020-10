Aguarde: A 4+ Negócios está chegando no estado de Sergipe

29/10/20 - 07:10:59

Apesar da pandemia e das dificuldades financeiras, o mercado sergipano está em constante expansão. O sergipano não se entrega, continua batalhando, mostrando que aqui se fazem negócios, o povo é guerreiro, batalhador e não para.

Com a intensão de entrar nesse mercado de maneira eficiente e eficaz, 4 empresários decidem fundar uma Corretora de Negócios que promete ser o diferencial em nosso estado.

A 4+ Negócios nasce com a missão de promover soluções em consultoria empresarial em atenção às pessoas e suas necessidades. Visando atender as expectativas dos parceiros, clientes e colaboradores, a 4+ almeja ser referência na consultoria em negócios, aproximar pessoas e empresas e estar entre as 5 melhores do Nordeste até 2021.

A 4+ Negócios tem como valores: a ética, integridade nas relações, humanização, segurança empresarial e negocial, valorização e respeito às pessoas, espírito de equipe, dinamismo, proatividade, resolutividade, disciplina, orientação para resultados, sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Fonte Clicksergipe