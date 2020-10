APÓS CONVERSA COM EYMAEL, PAULO MÁRCIO DECIDE MANTER A CANDIDATURA

29/10/20 - 14:27:32

O presidente nacional da Democracia Cristã, José Maria Eymael, entrou em contato com o prefeiturável Paulo Márcio no início da tarde desta quinta-feira, 29, e, falando em nome da Executiva Nacional, reafirmou o seu apoio à candidatura do delegado à prefeitura de Aracaju.

Na ocasião, Eymael convidou Paulo Márcio a participar do Movimento “A Onda”, iniciativa do DC para promover o relacionamento e integração entre candidatos, apoiadores e lideranças em todo o país.

O gesto da Executiva Nacional foi bem recebido pelos apoiadores e correligionários de Paulo Márcio, que segue motivado na disputa pela PMA, tendo como vice a missionária Simone Vieira.

Assessoria do Delegado Paulo Márcio