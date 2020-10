Candidatura de Wagner Silva em Arauá tem apoio e força em Brasília

O candidato a prefeito de Arauá, Wagner Silva (PL) recebeu um apoio de peso nos últimos dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) recebeu Wagner na residência oficial, em Brasília, na companhia do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE). Esse apoio garante que Wagner saia na frente com relação a abrir portas no Distrito Federal.

Wagner Silva tem acesso direto ao presidente da Câmara dos Deputados, esse contato foi demonstrado em reunião realizada com Maia. “Sou amigo da família Maia de longas datas. Nossa gestão contará com esse reforço de grande envergadura política. Sem apoio em Brasília, não temos projetos de grande porte, e Arauá precisa urgente de novas oportunidades”, disse Wagner.

“Wagner é um amigo do Rio de Janeiro, quando eu era mais jovem. Tenho notícias que ele fez um excelente trabalho na Câmara de Vereadores e não tenho dúvidas que esse trabalho respalda a sua pretensão de ser prefeito de Arauá”, afirmou Rodrigo Maia.

Para Valdevan Noventa, essa é uma grande oportunidade de transformar Arauá em um canteiro de obras e de melhorar a vida das pessoas. “Para ter uma gestão eficiente é preciso ter conhecimento e alicerce em Brasília, pois sem os recursos nas mais diversas áreas do desenvolvimento, a gestão não anda”, disse Noventa que já priorizou para o município de Arauá mais de R$ 3,5 milhões em dois anos de mandato.

Segundo Noventa, já no mês de janeiro do próximo ano os prefeitos fazem uma corrida a Brasília e com Wagner não será diferente. “Com Wagner prefeito, vamos receber todos os projetos que ele apresentar em benefício de Arauá, principalmente, nas áreas da Infraestrutura – calçamento de ruas e avenidas, política de habitação com novas moradias para a população mais carente, além de melhoramentos na saúde e educação municipal”, completou o deputado.

Wagner Silva defende em sua campanha a possibilidade de renovação e de conceder algo novo aos munícipes de Arauá. “Não podemos ficar o tempo todo com a política velha. Se a gente não mudar, vamos continuar com os mesmos, e eles vão continuar fazendo as mesmas coisas”, disse Wagner Silva.

