CRA-SE: Em ato democrático, registrados elegem nova chapa para exercício 2021/2024

29/10/20 - 13:40:42

Em mais um ato democrático em favor do futuro da profissão, registrados no Conselho Regional de Administração (CRA-SE) aclamaram a Chapa 1 como a vencedora do Pleito Eleitoral 2020. Os eleitos representam 1/3 da composição da entidade, de acordo com a Resolução Normativa CFA nº 567. A eleição do CRA e do Conselho Federal de Administração (CFA) aconteceu da 0h às 22h desta quarta-feira, 28.

No pleito deste ano foi registrada a chapa sob responsabilidade do Adm. Marco Antônio Gonçalves de Oliveira. Como já é de costume, a eleição aconteceu totalmente no ambiente virtual, através do site www.votadministrador.org.br , sendo homologada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O pleito preencheu de vagas no CRA-SE: três para Conselheiros Regionais Efetivos, três para os seus respectivos Suplentes, com mandatos de quatro anos, de janeiro/2021 a dezembro/2024; e uma para Conselheiro Regional Suplente, com mandato de 2 (dois) anos, de janeiro/2021 a dezembro/2022.

Para o atual presidente do CRA-SE, a eleição da entidade respeitou todas as exigências dos órgãos fiscalizadores. “A eleição do CRA e do CFA foi realizada em um ambiente totalmente virtual, possibilitando que os registrados pudessem votar de onde estivessem, com mais conforto e conveniência. Além disso, evitamos a propagação do coronavírus, já que ninguém necessitou se deslocar para votar”, afirmou Sidney Vasconcelos.

Nova Diretoria

De acordo com a Resolução que rege o conselho, a nova diretoria será escolhida na primeira reunião plenária do exercício 2021/2024.

CHAPA CRA-SE

Efetivo

Adm. Marco Antonio Gonçalves de Oliveira

Adm. Max Dosea dos Santos

Adm. Daniel da Silva Almeida

Suplente

Adm. Adgenison Santana do Nascimento

Adm. Frank Silva Albuquerque

Adm. Cristiane Tavares Fonseca de Moraes Nunes

Mandatos de 2 (dois) anos, 2021/2022

Suplente

Adm. José Morais Monteiro

Conselho Regional de Administração – CRA-SE

Por Danilo Cardoso