Devinho Novaes retorna aos palcos com shows em Alagoas, São Paulo e Pernambuco

29/10/20 - 10:39:16

O Boyzinho está de volta aos palcos seguindo os protocolos sanitários e recomendações da OMS para combater a Covid-19. Após ficar oito meses afastado dos palcos devido a pandemia, Devinho Novaes vai fazer show no próximo domingo, 1º de novembro, em Palmeira dos Índios, em Alagoas, depois vai fazer uma turnê em São Paulo, entre os dias 19 e 22 e já tem show confirmado em Pernambuco no dia 5 de dezembro

O músico lançou no início do mês seu mais novo hit ‘Sócio’ que conta com a participação especial do cantor Unha Pintada. A música que está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 6 de outubro é sucesso nacional. O Boyzinho está com tudo e não para de produzir e lançar novidades durante a quarentena.

Recentemente, o sergipano lançou seu novo disco que foi gravado durante a ‘maior live de arrocha do planeta: Minha História’. O CD ‘Ao Vivão de Verdade da Biroska para o Mundo’ conta com 50 músicas e resgata os maiores sucessos da carreira ascendente do sergipano que conquistou o Brasil. O artista faz parte do casting Teo Santana Produções.

Fonte e foto assessoria