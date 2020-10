Edvaldo assegura implantação da reserva do Poxim e duas unidades de preservação

29/10/20 - 09:58:31

Norteado pelo compromisso de promover o desenvolvimento sustentável de Aracaju visando às gerações futuras, o prefeito Edvaldo Nogueira elencou no programa de governo da sua candidatura à reeleição a proposta de criar a Reserva Ambiental do Poxim e duas unidades municipais de conservação ambiental, nas Mangabeiras e no Lamarão.

Segundo o prefeito, a preservação do meio ambiente “é uma tarefa inadiável a todos os gestores do planeta”. Neste sentido, atento às mudanças ambientais que ocorrem no mundo, Edvaldo planejou ações de proteção do manguezal, importante ecossistema da cidade, voltadas ao ecoturismo e à educação ambiental nos parques municipais Poxim, Tramandaí e Lamarão.

Além disso, Edvaldo planeja, junto à candidata à vice, Katarina Feitoza, avançar na elaboração e implantação do Plano Municipal de Arborização, “enfatizando, sobretudo, o inventário florestal que estamos construindo”, frisou o prefeito ao destacar o plantio feito por sua gestão de mais de 9 mil novas árvores, “inclusive na Hermes Fontes, onde fizemos a compensação das espécies retiradas para execução da infraestrutura daquele corredor de mobilidade”.

“Vamos avançar no plantio de espécies nativas, endêmicas e ameaçadas de extinção e na implementação de corredores verdes, visando a melhoria do microclima local e, consequentemente, da qualidade de vida da população aracajuana. E vamos elaborar e implantar o Programa de Educação Ambiental Digital, ampliando o alcance das ações ambientais da Prefeitura”, assegura o prefeito.

Edvaldo destaca ainda no seu programa de governo o compromisso de implantar ecobarreiras nos canais da cidade para impedir que resíduos sólidos cheguem aos rios, “um trabalho que vai ser aliado a ações de mobilização sobre a importância da destinação correta do lixo para a proteção do meio ambiente e para a qualidade de vida”, ressalta.

“Planejamos para os próximos quatro anos um conjunto de ações para assegurar maior eficiência ao processo de licenciamento ambiental em Aracaju, com a emissão instantânea dos Certificados de Dispensa de Licença e aceleração dos processos ordinários a partir do Licenciamento Ambiental Automatizado”, garante o prefeito ao citar avanços já conquistados com a implantação da plataforma AjuInteligente.

Ciente da importância das questões ambientais para o futuro da cidade, Edvaldo se compromete ainda a realizar um inventário de emissão de gases estufa e associá-lo a um plano de adequação, visando a redução da emissão nos próximos anos. “Vamos, também, ampliar a implantação da agenda A3P de sustentabilidade em todos os prédios da administração pública municipal”, destacou.

O fortalecimento do Horto Municipal, a elaboração do inventário dos resíduos domésticos e de construção civil e demais propostas de Edvaldo e Katarina para garantir o desenvolvimento sustentável de Aracaju podem ser conferidas no programa de governo dos candidatos, no site http://edvaldonogueira.com.br/ e na plataforma da Justiça Eleitoral para divulgação das candidaturas.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes