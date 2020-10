Energisa e UNESCO finalizam 1ª etapa de entrega de alimentos a famílias vulneráveis

29/10/20 - 05:59:59

Cerca de 2.500 cestas foram distribuídas nos 11 estados atendidos pelas distribuidoras do Grupo Energisa

A iniciativa beneficiará 3.303 famílias até dezembro de 2020

Com investimento de R$ 900 mil, a ação humanitária emergencial de combate a fome integra o Movimento Energia do Bem

Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar e a taxa de desemprego atinge cerca de 14 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o indicador da inflação medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrado neste mês de outubro foi de 0,94%, maior resultado para o mês desde 1995. Diante desse cenário complexo no país, que foi impulsionado pela pandemia do novo coronavírus, o movimento Energia do Bem, iniciativa liderada pelo Grupo Energisa, segue com a missão de contribuir com famílias, comunidades e setores que foram afetados nos 11 estados onde a empresa atua com distribuição de energia.

Uma dessas frentes de apoio é a entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social, iniciativa que tem o apoio Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Nesta semana, a primeira etapa foi finalizada com a distribuição de cerca de 2.500 cestas.

“Até o mês de dezembro, 3.303 famílias serão atendidas por essa ação humanitária de combate à fome. Essa presença nacional da Energisa permite levar nossas ações para todas as regiões brasileiras. Mais do que fornecer energia elétrica, estamos comprometidos em apoiar as comunidades próximas, principalmente, neste momento adverso. Com isso, contribuímos para ajudar na segurança alimentar dos mais vulneráveis e incentivamos a economia local para o restabelecimento do dia a dia de todos”, afirma Daniele Salomão, vice-presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa.

O Diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais, explica que em Sergipe 226 famílias estão sendo beneficiadas. “Sabemos que muitas pessoas estão enfrentando os efeitos da pandemia. E essa é a nossa contribuição para melhorar a vida de famílias que moram em áreas de vulnerabilidade, com baixo índice de desenvolvimento, e que estão sofrendo com a falta de comida em suas mesas”, expõe.

Eleni dos Santos não esconde a alegria por ter sido contemplada e conta que o marido está desempregado e, por isso, a cesta básica veio na hora certa. “A Energisa está fazendo o bem sem olhar a quem e essa doação foi uma benção nesse momento. Agradeço muito a Deus e a eles pela doação das cestas”, relata.

O projeto conta com o apoio de organizações da sociedade civil e de lideranças comunitárias locais indicadas pela UNESCO. Juntas, as entidades identificaram os grupos afetados pela crise e, em seguida, montaram as cestas com alimentos adquiridos em estabelecimentos comerciais locais. Além de beneficiar as famílias durante três meses, a iniciativa ajuda a movimentar a economia das cidades e dos bairros atendidos.

“O mundo está desafiado pela pandemia da covid-19. E com isso, torna-se necessário que coordenemos ações de solidariedade e engajamento para minimizar os efeitos da pandemia. Nosso objetivo é apoiar aqueles que mais precisam, como famílias e comunidades que foram afetadas durante essa crise, além de contribuir com as organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias na distribuição de alimentos e produtos de higiene”, diz Marlova Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil.

Movimento Energia do Bem

A parceria com a UNESCO integra o Movimento Energia do Bem, liderado pela Energisa junto com parceiros estratégicos para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela pandemia nos 11 estados onde atua. Para o movimento, a empresa já destinou R$ 8 milhões a diversas frentes de combate à pandemia de Covid-19.

As iniciativas englobam um conjunto de ações humanitárias que incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, distribuição de máscaras para hospitais e comunidades indígenas, obras elétricas em unidades públicas de saúde, captação de recursos para assistência a idosos e apoio a pequenos artistas e empreendedores.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

