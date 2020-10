ENSINO HÍBRIDO SERÁ TEMA DE EVENTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE

29/10/20 - 06:39:04

O novo modelo educacional pós pandemia é um dos grandes desafios das escolas brasileiras, vivenciamos momentos de mudanças transformadoras. O novo cenário pedagógico mescla prática pedagógica tradicional com tecnologias digitais, com isso o Ensino Híbrido tornou-se uma ferramenta aliada ao processo ensino-aprendizagem, consequentemente exigindo dos educadores uma nova postura frente ao desafio da nova prática pedagógica.

Refletindo sobre essa realidade, a Associação Brasileira de Educadores – ABE, por meio do Programa Educar Digital, lança em Sergipe, o Fórum Online Ferramentas Educacionais de Alta Performance – “O Aprendizado Híbrido como o Novo Modelo Pedagógico pós Pandemia”.

O objetivo é promover o embasamento teórico e incentivar trocas de experiências sobre a inserção do Ensino Híbrido na prática, além de oferecer subsídios para aprimorar as novas ferramentas tecnológicas digitais no processo ensino-aprendizagem.

O Fórum é destinado a professores, gestores escolares, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, diretores e coordenadores pedagógicos, especialistas e pesquisadores em educação, demais interessados.

Ao fim do programa Educar Digital, o educador-participante terá conhecimento de novas práticas pedagógicas inseridas no novo cenário educacional com metodologias inovadoras capazes de despertarem no educando a curiosidade e a autonomia.

Da assessoria