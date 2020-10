JFSE: horários de perícias presenciais devem ser respeitados

Desde o dia 5 de outubro, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) deu início ao processo de retomada gradual das atividades presenciais de perícias médicas, no âmbito dos Juizados Especiais Federais (JEFs), e audiências, no âmbito de todas as Varas e no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), autorizado por meio da Portaria n. 93/2020, da Direção do Foro.

O retorno tem seguido à risca os protocolos que constam na referida portaria, com o intuito de garantir a segurança de todas as pessoas que precisem estar presencialmente em algum dos prédios da JFSE, sejam partes, advogados ou servidores da instituição. Para tanto, seguindo orientação presente no documento, todos os atos têm sido agendados de forma a possibilitar intervalos suficientes para evitar aglomerações e garantir a higienização adequada dos ambientes.

Desta forma, é de fundamental importância que os advogados informem aos seus clientes a data e o horário exato da realização do ato, tendo em vista que a entrada nos prédios da JFSE só está autorizada no horário agendado para perícia ou audiência. As mesmas recomendações devem ser observadas nos casos das perícias realizadas em consultórios médicos particulares.

