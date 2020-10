LAÉRCIO DEBATE SOBRE UM NOVO GÁS PARA A ECONOMIA SERGIPANA NA FIES

“Um novo gás para a Economia Sergipana” foi o tema do Webinar realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) nesta quinta-feira (29), com a participação do relator da Lei do Gás no Câmara, o deputado Laércio Oliveira, que falou sobre os bastidores da aprovação na casa Legislativa. “O deputado Paulo Ganime foi o autor do requerimento de urgência que levou o projeto direto para votação no Plenário. Assim aceleramos a sua tramitação. O requerimento recebeu uma votação muito expressiva e eu fui designado relator no plenário”, lembrou o deputado Laércio.

Laércio afirmou que sua missão era manter o texto original que foi construído durante 9 meses na Comissão de Minas e Energia e representava o necessário e o suficiente. “No último dia foram apresentados diversos destaques que descaracterizavam todo o projeto. Foi um trabalho muito difícil porque muita gente plantava Fake News sobre o projeto. Mas nós tivemos todo o apoio técnico dos Ministérios da Economia, Minas e Energia e da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Também nos reunimos algumas vezes com os ministros Paulo Guedes e Bento Albuquerque”, disse o deputado, lembrando que o resultado da votação foi um sucesso, mas que agora aguardam a votação no Senado.

Sergipe tem sido destaque no que se refere ao desenvolvimento do novo mercado de gás natural no país, atraindo atenção de empresários, executivos e gerando mobilização de políticos do estado em vista do setor. Intitulado pelo ex-secretário de petróleo e gás natural do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, como “A nova estrela do gás no Brasil”, Sergipe tem do que se orgulhar, pois poderá ser alvo de interesse em projetos relevantes ligados à cadeia de valor do gás natural.

Para o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), Rodrigo Rocha, “o estado tem a possibilidade de retomar a sua economia pós-pandemia já com um fato de extrema importância para fortalecer a atração de investimentos significativos, que terão grande impacto na melhoria social e econômica de Sergipe”.

Isso representa não apenas a atração de novas indústrias, mas impacta diretamente na geração de empregos e ampliação da capacidade de crescimento estadual, que inclusive poderá superar o cenário que antecede a pandemia.

Estudo sobre o Gás Natural – No Webinar também foi lançado um estudo que traz um panorama com informações relevantes e abrangentes sobre o mercado do gás no estado e as oportunidades que esse segmento representa. O documento está disponível em www.fies.org.br.

Participaram ainda do Webinar o gerente executivo de Relacionamento Externo da Petrobrás, Fernando Borges; o diretor substituto de gás natural do Ministério de Minas e Energia, Aldo Barroso; o especialista em políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcelo Pimentel, que foi o moderador do Webinário; e o superintendente executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec-SE), Marcelo Menezes.

Com informações do Unicom/FIES