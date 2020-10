LAÉRCIO OLIVEIRA PARTICIPA DE ASSINATURA DE COMPROMISSO DE NOVAS INDÚSTRIAS

29/10/20 - 06:51:57

O deputado federal Laércio Oliveira esteve nesta quarta-feira (28) no município de Nossa Senhora do Socorro onde participou da assinatura de cinco novos termos de compromisso para novas indústrias que se instalarão no distrito gerenciado pela Codise com a participação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

Além do deputado participaram o presidente da Codise José Matos, o secretário de Indústria e Comércio Luiz Carlos, o secretário adjunto Gibran Ramos, o ex prefeito Zé Franco, empresários e industriais.

Fonte e foto assessoria