Lives dos Correios trazem dicas sobre a principal data do comércio eletrônico

Os eventos da Jornada serão transmitidos todas às quintas-feiras, às 11h, no canal da empresa no YouTube. Neste primeiro encontro virtual da “Jornada Black Friday”, os Correios convidam Samuel Gonsales, diretor do E-commerce Brasil. O palestrante abordará o tema “O final de 2020 para o e-commerce” e falará um pouco sobre o comportamento do e-consumidor e a forma como os novos hábitos de consumo irão impactar os resultados das datas comemorativas do comércio online neste final de ano, além de apresentar as tendências do mercado.

Nesta sexta-feira (30), os Correios lançam também a campanha oficial da Black Friday 2020, com convidados de importantes instituições de fomento do setor, como Google, E-Commerce Brasil e Câmara e-Net. Em evento transmitido ao vivo, às 15h, no canal do Youtube, a empresa reforçará sua presença neste momento de aquecimento do mercado e iniciará a contagem regressiva para a temporada de compras e grandes promoções do varejo.

Realizada sempre na última sexta-feira de novembro, a Black Friday 2020 promete ser a maior de todos os tempos, graças ao crescimento do interesse do consumidor pela praticidade e segurança das compras virtuais em meio à pandemia.