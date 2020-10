“Mercado de turismo sergipano tem potencial de gerar oportunidades para empreendedores”, diz Marcos

29/10/20 - 13:00:39

Sergipe possui belezas, gastronomia e roteiros turísticos, tanto ecológicos quanto de experiência, incríveis. E esse potencial tem sido explorado de forma positiva por empreendedores. Com receitas que podem chegar à bilhões, o turismo é, de fato, negócio para empreender.

No estado, por exemplo, há, reconhecidamente pela Assembleia Legislativa de Sergipe, a capital sergipana de mountain bike. Trata-se do município de Campo do Brito, que possui inúmeras trilhas e cachoeiras, como a Serra da Miaba e a barragem de Campo do Brito. Lá, o Turismo esportivo é forte.

E foi justamente entre uma trilha e outra que o empresário Estevan Reis, que é um amante e praticante de trilhas, resolveu investir no ecoturismo e turismo de experiência. Estevan é criador da página SergipeViagens, que tem mais de 130 mil seguidores no Instagram.

*Empreendendo no turismo*

Sobre esse nicho no empreendedorismo, o *comunicólogo, administrador, idealizador do Projeto Aracaju e candidato a vereador pela capital sergipana, Marcos Aurélio*, conversou durante live, nessa terça-feira, 27, com Estevan e reforçou a necessidade de que “enxergar que o mercado de turismo sergipano tem potencial de gerar oportunidades para empreendedores, é o grande diferencial”.

Estevan tem uma história de luta e superação. Começou a trabalhar ainda muito jovem e seu exemplo se confunde com milhares de outras histórias de pessoas que aprenderam desde cedo a se reinventar e criar suas próprias oportunidades.

“O nosso Projeto Aracaju trata disso. De ensinar para nossas crianças e adolescentes, das escolas da rede municipal de ensino, que dá para ter sucesso na vida profissional sem, necessariamente, ter uma carteira assinada. *Pretendemos implantar os pilares empreendedorismo, inteligência emocional e educação financeira na educação de base. Além disso, aquele jovem ou pai e mãe de família que quer iniciar seu próprio negócio, vamos oportunizar, através de uma linha de crédito orientada, um valor entre R$2 mil a R$ 5 mil*”, finaliza Marcos.

